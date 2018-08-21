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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

مقام سوم کشوری رشته نماهنگ به دانش آموز جهرمی رسید

مقام سوم کشوری رشته نماهنگ به دانش آموز جهرمی رسید

شیراز- مقام سوم رشته نماهنگ جشنواره فرهنگی، هنری دانش آموزان دختر سراسر کشور به زهرا بشیری زاده جهرمی دانش آموز کلاس دهم دبیرستان شکیبا جهرم رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، نماهنگ با موضوع همدردی با کودکان و دانش آموزان حادثه دلخراش زلزله  کرمانشاه که درسطح شهرستان و استان مقام اول را کسب کرده بود و به جشنواره فرهنگی،هنری دانش آموزی کشور راه یافته صبح سه شنبه درمراسم اختتامیه سی وششمین جشنواره فرهنگی وهنری دانش آموزان دختر سراسردرمحل اردوگاه شهید باهنر تهران مقام سوم کشوردر بخش نماهنگ را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی وششمین جشنواره فرهنگی، هنری دانش آموزی کشور ازتاریخ ۲۴ تا ۲۸ مرداد ماه که با حضور بیش از ۱۷۰۰ دانش آموز دختر در رشته های مختلف درمحل اردوگاه شهید باهنر تهران به مدت ۴ برگزار شد و با معرفی برگزیدگان پایان یافت.

کد مطلب 4381111

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