به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به رسوایی اخلاقی کشیشان که در روزهای اخیر خبرهای متعددی درباره آن منتشر شده واکنش نشان داد و در نامه ای خطاب به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون عضو کلیسای کاتولیک، آزار جنسی کودکان و پنهانکاری روحانیون در این مورد را به عنوان یک رشته «فجایع» محکوم کرده است.

پاپ فرانسیس در این نامه خطاب به «امت الهی» خواستار پایان «فرهنگ مرگ» در کلیسا شده و به ناکامی ها در رسیدگی به سوءاستفاده جنسی می پردازد و طلب بخشش می کند.

در هفته گذشته هیات منصفه ای در آمریکا جزییات هفت دهه آزار جنسی توسط روحانیون کلیسای کاتولیک در ایالت پنسیلوانیا را گزارش کرد.

واتیکان می گوید این اولین بار است که پاپ در مورد مساله آزار جنسی، کل جمعیت کاتولیک ها را خطاب قرار می دهد.

او در این نامه دو هزار کلمه ای مستقیما به رسوایی کلیسای پنسیلوانیا اشاره و به نقش کلیسا در ناکامی برای جلوگیری سریع تر از آن اذعان می کند.