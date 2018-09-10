«رویای مرجان» چگونه مستند شد/ شهیدی که فاجعه منا را در خواب دید

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان نازقلیچی فرماندار بندر ترکمن و سومین فرماندار زن جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان فاجعه منا در سال ۱۳۹۴ به شهادت رسید. محسن اسلامزاده با همراهی حمید مشایخی مستندسازانی هستند که داستان زندگی این شهید را در مستند «رویای مرجان» به تصویر درآوردهاند.
محسن اسلام زاده یکی از کارگردانان و تهیهکننده «رویای مرجان» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه ساخت این مستند میگوید: سفارش اولیه ساخت این مستند کوتاه از طرف مرکز آفرینشهای بسیج به بنده داده شد چراکه بانو نازقلیچی بهعنوان شهیده سال بسیج انتخاب شد و میخواستند فیلم مستندی دربارهشان ساخته شود برهمین اساس سفارش را برای کار کوتاهی پذیرفتم اما هر چه پیش رفتم و بیشتر با شهید نازقلیچی و خانوادهاش آشنا شدم، درگیری بیشتری با سوژه پیدا کردم.
وی ادامه میدهد: ماجراهای مختلف زندگی شهیده نازقلیچی هر کدام به نوبهای من را درگیر میکرد و اصلیترین نقطه عطف در این ماجراها هم اطلاع از رویای صادقهای بود که ایشان درباره حادثه منا و پیش از سفر حج دیده بودند. جالب اینکه این رویا برای آدمهای مختلفی تعریف میشود و هیچ کس آن را جدی نمیگیرد و بعضا مورد تمسخر هم قرار میگیرد تا اینکه حادثه منا رقم میخورد.
اسلامزاده با اشاره به اینکه در میانه راه تحقیقات احساس کرد این سوژه ظرفیت ساخت یک مستند بلند را دارد، صحبتهایش را اینگونه ادامه میدهد: آنقدر درگیر این سوژه شدیم که هفت سفر به بندر ترکمن رفتیم تا هرچه بیشتر در جریان جزییات قرار بگیریم، از جایی به بعد هم به سفارشدهندگان اعلام کردم این سوژه ظرفیت بسیار بالایی دارد و باید فرصت بیشتری بدهید تا کار ویژهای ساخته شود.
ساخت مستند «رویای مرجان» اینگونه با دعوت از یک تیم حرفهای کلید میخورد و در مسیر تولید اتفاقات ویژه دیگری باعث شکلگیری فضای دراماتیک روایت میشود. اتفاقاتی که اسلام زاده آن را اینگونه روایت میکند: سفر خواهر شهیده نازقلیچی برای تشخیص دیانای به عربستان اتفاق ویژهای بود که توانستیم با تمهیداتی تصاویر آن را ثبت کنیم به ویژه که در روز بازگشت او به کشور، در اوج گرما به ناگاه آسمان گرگان طوفانی شد و سکانس مربوط به این بخش در حال و هوایی کاملا سینمایی ضبط شد. در همین مرحله بود که مطمئن شدم میتوان از این سوژه یک مستند سینمایی استاندارد تهیه کرد.
کارگردان «رویای مرجان» درباره نامگذاری این مستند میگوید: از همان آغاز نام این فیلم را انتخاب کرده بودم چراکه میدانستیم روایت مستند حول خوابی که شهیده نازقلیچی دیده بود، قرار است شکل بگیرد. رویای یک زن فرماندار موفق که فیلم با آن آغاز میشود، در میانه روایت مخاطب در جریان آن قرار میگیرد. «رویای مرجان» اینگونه تبدیل به یک مستند پرتره درباره یک فرماندار زن موفق شد که امروز الگوی زنان ترکمن است. در خلال روایت این سرگذشت نیمنگاهی هم به حادثه منا و تراژدیای که برای خانواده نازقلیچی رقم خورد داشتیم.
اسلامزاده با اشاره به اینکه پیکر این شهیده هیچ گاه به ایران برنگشته و خانواده نازقلیچی هنوز چشم به راه خبری از پیکر او هستند، میگوید: تلاش کردیم این تراژدی و انتظار را در فیلم به تصویر درآوریم.
تهیهکننده مستند «رویای مرجان» برنامهریزی برای عرضه این مستند را در گرو تصمیم مرکز آفرینشهای بسیج بهعنوان صاحب اثر میداند و در عین حال معتقد است: بهترین زمان برای حضور جشنوارهای این مستند جشنواره مقاومت و سینماحقیقت است به خصوص که فرمت کار بهصورتی است که شانس موفقیت در رویدادهای فیلم مستند خارجی را هم دارد. برخی رایزنیها برای نمایش تلویزیونی فیلم هم در جریان است و امیدوارم مستند بتواند در بهترین حالت از سوی مخاطبانش دیده شود و ما هم بتوانیم ارتباط جدیتری با آنها داشته باشیم و از این منظر است که حضور جشنوارهای برای خود من اهمیت بیشتری دارد.
عوامل مستند «رویای مرجان»عبارتند از کارگردانان: حمید مشایخی، محسن اسلام زاده، دستیار کارگردان: فرشید کلته، مسیول هماهنگی: یاسر فریادرس، تصویر: سید مصطفی سیدالحسینی، محمد صدیقی مقدم، حمید مشایخی، تدوین: حمید مشایخی، طراحی و ترکیب صدا: محمد حسین ابراهیمی، صداگذار: مهدی دهنمکی، اصلاح رنگ و نور: ارمین به امید حق، مشاور کارگردان: علیرصا عطاریانی،تهیه کننده: محسن اسلام زاده، مجری طرح: مرکز فرهنگی میثاق، به سفارش مرکز آفرینشهای بسیج.
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