به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی می گوید رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین می‌خواهد تلاش‌های انجام شده برای آتش‌بس در غزه بین حماس و رژیم صهیونیستی را به شکست بکشاند.

آویگدور لیبرمن گفت که که ابومازن می‌خواهد به سبب اختلافات داخلی با حماس، اسرائیل را به سمت تقابل نظامی دیگری با این جنبش در نوار غزه بکشاند.

لیبرمن تصریح کرد که عباس می‌داند حماس را با زور و قدرت نمی‌توان شکست داد، به همین خاطر مخالف سازش و آشتی با این جنبش است و می‌خواهد ما به نیابت از او با این جنبش وارد جنگ شویم.

وی گفت که رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اوضاع در غزه متشنج نشده و به سمت جنگی دیگر پیش نرود.