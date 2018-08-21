کارکرد فرهنگی مساجد افزایش یابد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه ۳۰ مرداد روز جهانی مساجد در کشور نامگذاری شده است اگر برنامه های مدونی برای فعالیت مساجد داشته باشیم، نقش مساجد و کارکرد فرهنگی آنان در نظر مردم بیشتر نشان داده می شود.

وی با تاکید بر این که باید کارکردهای فرهنگی مساجد افزایش یابد، بیان کرد: دور نگه داشتن جامعه از انحرافات یکی از ویژگی های مسجد به شمار می آید چرا که اگر جامعه رها شود، انحرافات بیشتری جامعه را تهدید خواهد کرد و یک جامعه نابه هنجار هیج گاه روی آسایش را نمی بیند.

ولی نژاد اظهار کرد: مسجد بهترین پایگاه برای تعالی و رشد معنوی انسان ها است و در ابعاد مختلف دینی آگاهی بخشی می کند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی از مسجد خوف و وحشت دارند و این نشان دهنده نقش مهم مسجد به عنوان یک پایگاه دینی وفرهنگی در سطح جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در گلستان بیش از دو هزار و ۳۰۰ مسجد وجود دارد که نیاز مند ساخت ۱۲۰ مسجد دیگر هم هست.

ولی نژاد با اشاره به نقش امام جماعت در مسجد، اظهار کرد: امام جماعت نقش بسیار تعیین کننده ای بر عهده دارد و می تواند در فعال بودن مسجد بسیار موثر باشد.

وی مسجد را پایگاه انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: در دوران انقلاب اسلامی مردم برای بیان حقایق و ایجاد روحیه وحدت و همدلی در مساجد حضور داشتند، امروز برای بقا انقلاب اسلامی این نگاه باید استمرار پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان ادامه داد: چنانچه در جامعه نیاز به وحدت، آگاهی، مبارزه با استکبار و کاهش آسیب های اجتماعی داریم مسجد بهترین پایگاه برای رسیدن به جامعه آرام است.

به گفته وی حضور همه اقشار زن، مرد، پیر، جوان، بزرگ سال، خردسال، بی سواد و باسواد در یک مسجد نشان از فعال بودن آن است.