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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

نشست مسئولان بسیج دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد برگزار می شود

نشست مسئولان بسیج دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد برگزار می شود

سومین نشست سراسری مسئولان بسیج دانشجویی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی از ۳۱ مردادماه به مدت سه روز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، سومین نشست سراسری مسئولان بسیج دانشجویی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی ۳۱ مردادماه آغاز و تا ۳ شهریورماه ادامه دارد.

در این همایش بیش از ۸۰ نفر از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد حضور دارند.

سردار نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیک روش مسئول سازمان بسیج دانشجویی، محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و علی باقری، صادق شهبازی و ساسان زارع از میهمانان ویژه این نشست خواهند بود.

در این همایش معاونان سازمان بسیج دانشجویی به تبیین رویکردهای جدید بسیج دانشجویی در حوزه های مختلف خواهند پرداخت.

بررسی تحولات دانشگاه آزاد اسلامی، نحوه نقش آفرینی دانشجویان بسیجی در چالش های نظام و بررسی آخرین شرایط و تحولات روز کشور از محورهای این نشست خواهد بود.

کد مطلب 4381214

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