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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

پولادگر: سعید رجبی شجاعانه جنگید/ کسب مدال سنگین وزن سخت است

پولادگر: سعید رجبی شجاعانه جنگید/ کسب مدال سنگین وزن سخت است

رییس فدراسیون تکواندو گفت: کسب مدال طلا در سنگین وزن بسیار سخت بود که رجبی شجاعانه جنگید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سیدمحمد پولادگر بعد از کسب نخستین طلای تکواندو در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ توسط سعید رجبی اظهار داشت: واقعا روز سختی بود و کسب مدال سنگین وزن بسیار سخت است. به دلیل اینکه این وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم است، امکان دارد برخی ورزشکاران ۲۰ تا ۲۵ کیلو با یکدیگر اختلاف وزن داشته باشند.

وی تاکید کرد: کسب مدال سنگین وزن طاقت فرسا است و سعید رجبی واقعا شجاعانه جنگید. این اولین مدال سنگین وزن تاریخ تکواندو ایران در بازی‌های آسیایی است که به لطف سعی و همت سعید رجبی اتفاق افتاد و مبارک مردم باشد.

کد مطلب 4381244

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