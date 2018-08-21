تدارک ویژه صدا و سیمای مرکز زنجان در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، سیدمحسن لطیفی با اشاره به رسالت صدا و سیما در انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، صدا و سیمای مرکز زنجان برنامهریزی ویژهای را در حوزههای سیما، صدا و خبر انجام داده است.
وی افزود: این برنامهها با محوریت معرفی خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در هفته دولت از بخشهای خبری و برنامههای مختلف شبکه اشراق و صدای مرکز زنجان به روی آنتن خواهد رفت.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان در ادامه به برنامههای معاونت سیما در این خصوص اشاره و اظهار کرد: معاونت سیما برنامه صبحگاهی سلام زنجان را به صورت ویژه به هفته دولت اختصاص داده و در پنج برنامه زنده و با حضور فرمانداران شهرستانها به بیان خدمات نظام در شهرهای استان خواهد پرداخت. این برنامه هر روز از ساعت ۸ تا ۹ صبح پخش میشود.
لطیفی افزود: علاوه بر این، ویژهبرنامه «نگاه روشن» در این هفته میزبان استاندار زنجان خواهد بود تا مردم استان در جریان کارها و خدمات صورت گرفته در استان قرار گیرند که مدت زمان این برنامه نیز ۶۰ دقیقه خواهد بود.
وی ادامه داد: شبکه استانی سیما همچنین برنامه بیزیم اللر را به صورت ویژه متناسب با هفته دولت به روی آنتن خواهد برد. بیزیم اللر در ۶ برنامه ۳۵ دقیقهای سعی خواهد کرد توسعه و پیشرفت روستاهای استان و میزان خدماترسانی به هماستانیها را به نمایش بگذارد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان یادآور شد: علاوه بر این، دو مستند فاخر با عناوین «دستاورد» و «بر مدار شتاب» با موضوعات مهمترین دستاوردها و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از انقلاب و مهمترین پیشرفتهای علمی و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی در سطح استان پس از پیروزی انقلاب، در شبکه اشراق تولید و آماده شده و در هفته دولت پخش خواهد شد.
لطیفی سپس به برنامهریزی رادیوی استانی برای این مناسبت مهم اشاره کرد و گفت: شبکه استانی صدای مرکز زنجان نیز ۷ برنامه زنده رادیویی با عنوان «دستاورد» را برای این هفته تدارک دیده و استاندار، معاونان استانداری و مدیرانکل ادارات خدماترسان، مهمان این برنامه خواهند بود. فرمانداران شهرستانها نیز قرار است در برنامه سلام زنجان رادیو که به صورت ویژه به این هفته اختصاص داده شده است حاضر شده و به بیان عملکرد نظام در حوزههای خود بپردازند. این ویژهبرنامه هر روز از ساعت ۷ تا ۸ صبح به صورت زنده پخش خواهد شد.
وی سپس به دیگر ویژهبرنامه رادیو اشاره و عنوان کرد: برنامه کندیمیز نیز در این هفته در قالب ۷ برنامه ۴۵ دقیقهای به برخی روستاهای استان رفته و دستاوردهای نظام را در روستاهای استان بیان خواهد کرد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان از عزم جدی معاونت خبر مبنی بر پوشش اخبار افتتاح و تولید گزارشهای مختلف خبر داد و افزود: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز نیز در کنار سایر معاونتهای تولیدی، همه اخبار مربوط به افتتاحهای صورت گرفته در اقصی نقاط استان را در دستور کار قرار داده و در کنار تولید بستهها و گزارشهای فاخر خبری در ایجاد روحیه نشاط، امیدافزایی و خودباوری در سطح جامعه نقشآفرینی خواهد کرد.
لطیفی افزود: گفتوگوی ویژه خبری با حضور معاونان استانداری و برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان، بستههای خبری افتتاحیهها و کلنگزنیها، بسته خبری فرهنگی رویدادهای شهرستانها، حضور فرمانداران شهرستانها در بخشهای زنده خبر ساعت ۲۳، تولید ۶ برنامه مستند خبری در خصوص دستاوردهای نظام در حوزههای مختلف عمرانی و خدماتی، از جمله برنامههای حوزه خبر برای هفته دولت است.
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