کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس مطلع شدند شخصی که خود را تاجر و سرمایه گذار در امر خرید و فروش کالا معرفی کرده بود مشغول کلاهبرداری در سطح شهر ایلام است به صورت ویژه موضوع را تحت رسیدگی قرار دادند.

وی افزود: متهم ، به بهانه سرمایه گذاری و مشارکت در امر خرید و فروش کالا و با وعده در آمد بالا و پرداخت سود مشارکت ، مبالغی را از تعداد زیادی شهروندان ایلامی دریافت و سپس متواری شده بود.

سرهنگ مهری تصریح کرد: طی مراحل تحقیقات تعداد ۲۲ نفر از مالباختگان شناسایی و اقدام به طرح شکایت علیه متهم یاد شده کردند.

وی ادامه داد: متهم توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری دستگیر، در تحقیقات بعمل آمده به کلاهبرداری به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال معترف و از طریق مرجع قضائی روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان تصریح کرد: طمع ورزی و کسب منفعت و سود بیشتر، واگذاری سرمایه و دسترنج به اشخاص بدون تحقیق و اعتماد بیجا بستر مناسب برای ارتکاب چنین جرائمی را فراهم می نماید و شهروندان می بایست در انجام معاملات با هوشیاری بیشتری اقدام کنند.