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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام خبر داد:

کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری در ایلام

کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری در ایلام

ایلام-رئیس پلیس آگاهی استان ایلام از کشف پیش دستانه ۲۲ فقره کلاهبرداری به ارزش حدود ۲۵ میلیارد ریال در شهرستان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس مطلع شدند شخصی که خود را تاجر و سرمایه گذار در امر خرید و فروش کالا معرفی کرده بود مشغول کلاهبرداری در سطح شهر ایلام است به صورت ویژه موضوع را تحت رسیدگی قرار دادند.

وی افزود: متهم ، به بهانه سرمایه گذاری و مشارکت در امر خرید و فروش کالا و با وعده در آمد بالا و پرداخت سود مشارکت ، مبالغی را از تعداد زیادی شهروندان ایلامی دریافت و سپس متواری شده بود.

سرهنگ مهری تصریح کرد: طی مراحل تحقیقات تعداد ۲۲ نفر از مالباختگان شناسایی و اقدام به طرح شکایت علیه متهم یاد شده کردند.

وی ادامه داد: متهم توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری دستگیر، در تحقیقات بعمل آمده به کلاهبرداری به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال معترف و از طریق مرجع قضائی روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان تصریح کرد: طمع ورزی و کسب منفعت و سود بیشتر، واگذاری سرمایه و دسترنج به اشخاص بدون تحقیق و اعتماد بیجا بستر مناسب برای ارتکاب چنین جرائمی را فراهم می نماید و شهروندان می بایست در انجام معاملات با هوشیاری بیشتری اقدام کنند.

کد مطلب 4381396

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