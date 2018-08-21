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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

در پیامی؛

«جهانگیری» عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت

«جهانگیری» عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت

معاون اول رییس جمهور در پیام‌هایی جداگانه به همتایان خود در کشورهای اسلامی، عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیام‌هایی جداگانه به همتایان خود در کشورهای اسلامی، عید سعید قربان را تجلی شکوهمندترین ایثارها و لبیک به فرمان آفریدگار متعال توصیف کرد و این عید را به مسلمانان جهان تبریک گفت.

اسحاق جهانگیری همچنین در این پیام اظهار امیدواری کرده است در پرتو نورانیت این عید بزرگ و با تمسک به آموزه های رفیع اولیاء و انبیاء الهی بتوانیم در مسیر تقرب به خدا و رسیدن به کمال انسانی گام برداشته و شاهد همبستگی و یکپارچگی روزافزون امت اسلامی در مبارزه با خشونت، افراطی گری و عهدشکنی سلطه گران و گسترش صلح، آرامش و ترویج دوستی و مودت میان مسلمانان جهان باشیم.

کد مطلب 4381430

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