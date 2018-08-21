به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی روز سه شنبه در نشست با معتمدان و بزرگان بیان داشت: استفاده از ظرفیت و توان معتمدان پلیس در راستای صلح و سازش نقش بسزایی دارد.

وی افزود: ریشه یابی و جمع‌بندی بعضی از معضلات اجتماعی در منطقه محل سکونت را می توان با ارائه راهکارهای مناسب و با برنامه‌ریزی مدون برطرف کرد.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه بزرگان و معتمدان پلیس سرمایه‌ای اصلی پلیس هستند، گفت: پلیس برای پیشگیری از جرم در جامعه از این ظرفیت بزرگ استفاده می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به اینکه بزرگان بازوان توانای پلیس هستند، گفت: رویکرد پلیس بیشتر بحث پیشگیری و در جهت تحقق این هدف اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه را در پیش گرفته که نیاز به کمک و یاری معتمدین است.