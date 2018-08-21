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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۰

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تاکید کرد:

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت معتمدین پلیس در حل آسیب‌های اجتماعی

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت معتمدین پلیس در حل آسیب‌های اجتماعی

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت معتمدین پلیس در حل آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی روز سه شنبه در نشست با معتمدان و بزرگان بیان داشت: استفاده از ظرفیت و توان معتمدان پلیس در راستای صلح و سازش نقش بسزایی دارد.

وی افزود: ریشه یابی و جمع‌بندی بعضی از معضلات اجتماعی در منطقه محل سکونت را می توان با ارائه راهکارهای مناسب و با برنامه‌ریزی مدون برطرف کرد.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه بزرگان و معتمدان پلیس سرمایه‌ای اصلی پلیس هستند، گفت: پلیس برای پیشگیری از جرم در جامعه از این ظرفیت بزرگ استفاده می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به اینکه بزرگان بازوان توانای پلیس هستند، گفت: رویکرد پلیس بیشتر بحث پیشگیری و در جهت تحقق این هدف اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه را در پیش گرفته که نیاز به کمک و یاری معتمدین است.

کد مطلب 4381453

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