به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی روز سه شنبه در نشست با معتمدان و بزرگان بیان داشت: استفاده از ظرفیت و توان معتمدان پلیس در راستای صلح و سازش نقش بسزایی دارد.
وی افزود: ریشه یابی و جمعبندی بعضی از معضلات اجتماعی در منطقه محل سکونت را می توان با ارائه راهکارهای مناسب و با برنامهریزی مدون برطرف کرد.
سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه بزرگان و معتمدان پلیس سرمایهای اصلی پلیس هستند، گفت: پلیس برای پیشگیری از جرم در جامعه از این ظرفیت بزرگ استفاده میکند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به اینکه بزرگان بازوان توانای پلیس هستند، گفت: رویکرد پلیس بیشتر بحث پیشگیری و در جهت تحقق این هدف اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه را در پیش گرفته که نیاز به کمک و یاری معتمدین است.
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