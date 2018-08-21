افتتاح و کلنگ زنی۱۵ پروژه کشاورزی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تراب میری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش کشاورزی مهمترین ظرفیت استان ایلام به شمار می رود و هر ساله طرح های زیادی در این زمینه به بهره بردای می رسد.

وی گفت: حدود ۶۰ هزار خانوار در استان ایلام از طریق کشاورزی امرار معاش کنند و سالانه یک میلیون تن محصولات مختلف در استان تولید می شود.

میری افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت تعداد ۱۵ پروژه شاخص بخش کشاورزی در سطح استان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

وی بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال با اشتغالزایی مستقیم ۲۵۴ نفر و تعداد ۶۶۰۱ خانوار بهره مند به بهره برداری می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: پروژه های فوق شامل ایستگاه پمپاژ، آبیاری تحت فشارو قطره ای ، کانال آبرسانی، سیلوی ذخیره گندم و احداث باسکول است.