۱۹ هتل در حال احداث است/ ۱۰ پروژه راکد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سیادتان عصر سه شنبه در نشست صمیمی با فعالان حوزه گردشگری استان فارس افزود: ۱۹ هتل در حال احداث داریم و تعدادی از هتل ها نیز وام گرفتند و از این تعداد ۱۰ هتل راکد مانده اند .

وی بیان کرد: وام های این هتل ها در نظر گرفته شود که کار احداث را شروع کنند.

سیادتان بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما، واحدهای اقامتی دولتی هستند که بنا نیست کار کنند اما این واحدها تابلوها را عوض می کنند و تحت عنوان واحدهای آموزشی فعالیت دارند البته ما ایرادی نمی گیریم اما این واحدها باید به هتل تبدیل شوند.

رئیس جامعه هتلداران فارس عنوان کرد: هتل ها در یک بحران هستند که باید مهندسی شده تا مشکلاتشان حل شوند البته در این مسیر یک طرح اقتصادی از صنعت گردشگری باید در نظر گرفته و راه حل هایی در این رابطه تدوین شود.