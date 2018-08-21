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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۷

در استان فارس

۱۹ هتل در حال احداث است/ ۱۰ پروژه راکد ماند

۱۹ هتل در حال احداث است/ ۱۰ پروژه راکد ماند

شیراز- رئیس جامعه هتلداران فارس گفت: ۱۹ هتل در سطح این استان در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سیادتان عصر سه شنبه  در نشست  صمیمی با فعالان حوزه گردشگری استان  فارس افزود: ۱۹ هتل در حال احداث داریم  و تعدادی از هتل ها نیز وام گرفتند و از این تعداد ۱۰ هتل راکد مانده اند .

وی بیان کرد: وام های این هتل ها در نظر گرفته شود که کار احداث را شروع کنند.

سیادتان بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما، واحدهای اقامتی دولتی هستند که بنا نیست کار کنند اما این واحدها تابلوها را عوض می کنند و تحت عنوان واحدهای آموزشی فعالیت دارند البته ما ایرادی نمی گیریم اما این واحدها باید به هتل تبدیل شوند.

رئیس جامعه هتلداران فارس عنوان کرد: هتل ها در یک بحران هستند که باید مهندسی شده تا مشکلاتشان حل شوند البته در این مسیر یک طرح اقتصادی از صنعت گردشگری باید در نظر گرفته و راه حل هایی در این رابطه تدوین شود.

کد مطلب 4381516

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