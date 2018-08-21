نظارت بر عرضه دام و ذبح شرعی در آذربایجان شرقی

امیرحسین بهداد مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در نظارت بر عرضه دام به مناسبت عید قربان اظهار داشت: در راستای همکاری های فرابخشی و برای اینکه شهر به میدان خرید و فروش دام تبدیل نشود، از سازمان میادین شهرداری تبریز درخواست کردیم میادینی را برای خرید و فروش دام زنده معرفی کنند.

وی افزود: چهار جایگاه در شهر تبریز واقع در میدان آذربایجان، انتهای اتوبان پاسداران، خیابان انقلاب(۴۲متری) و انتهای خیابان لاله ورودی اتوبان شهید کسایی برای خرید و فروش دام زنده تعیین شد.

بهداد با بیان اینکه دامپزشکانی در این میادین به عنوان مسئولین فنی بر خرید و فروش دام نظارت دارند، تاکید کرد: تمام دام ها مورد معاینه قرار گرفتند و دام هایی که سالم نبودند امکان خرید و فروش از آن ها سلب شد و دام هایی که می توانند روند درمانی را طی کنند زیر نظر دامپزشکان قرار می گیرند.

بهداد ادامه داد: تمامی دام هایی که در این میادین به مردم عرضه می شوند، مورد تایید اداره کل دامپزشکی بوده و حیوانات سالمی هستند.