  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۳۱

به مناسبت عید قربان صورت می گیرد؛

نظارت بر عرضه دام و ذبح شرعی در آذربایجان شرقی

نظارت بر عرضه دام و ذبح شرعی در آذربایجان شرقی

تبریز - مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از نظارت بر عرضه دام و ذبح شرعی در مراکز تعیین شده تبریز و شهرستان های استان خبر داد.

امیرحسین بهداد مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در نظارت بر عرضه دام به مناسبت عید قربان اظهار داشت: در راستای همکاری های فرابخشی و برای اینکه شهر به میدان خرید و فروش دام تبدیل نشود، از سازمان میادین شهرداری تبریز درخواست کردیم میادینی را برای خرید و فروش دام زنده معرفی کنند.

وی افزود: چهار جایگاه در شهر تبریز واقع در میدان آذربایجان، انتهای اتوبان پاسداران، خیابان انقلاب(۴۲متری) و انتهای خیابان لاله ورودی اتوبان شهید کسایی برای خرید و فروش دام زنده تعیین شد.

بهداد با بیان اینکه دامپزشکانی در این میادین به عنوان مسئولین فنی بر خرید و فروش دام نظارت دارند، تاکید کرد: تمام دام ها مورد معاینه قرار گرفتند و دام هایی که سالم نبودند امکان خرید و فروش از آن ها سلب شد و دام هایی که می توانند روند درمانی را طی کنند زیر نظر دامپزشکان قرار می گیرند.

بهداد ادامه داد: تمامی دام هایی که در این میادین به مردم عرضه می شوند، مورد تایید اداره کل دامپزشکی بوده و حیوانات سالمی هستند.

کد مطلب 4381542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار