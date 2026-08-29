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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۲

رحمانی: مرزهای آذربایجان غربی باید موتور محرک اقتصاد باشند

رحمانی: مرزهای آذربایجان غربی باید موتور محرک اقتصاد باشند

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: مرز آذربایجان‌غربی نباید فقط با نگاه امنیتی دیده شود؛ فعال شدن اقتصاد مرز می‌تواند هم به معیشت مرزنشینان کمک کند و هم درآمدهای استان را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر ضرورت نگاه اقتصادی در کنار نگاه امنیتی به مرزهای استان گفت: مرز آذربایجان‌غربی نباید فقط با نگاه امنیتی دیده شود؛ فعال شدن اقتصاد مرز می‌تواند هم به معیشت مرزنشینان کمک کند و هم درآمدهای استان را افزایش دهد.

رحمانی با اشاره به افزایش پذیرش کامیون‌های تجاری در مرز بازرگان اظهار کرد: میزان پذیرش کامیون‌های ترکیه در این مرز که پیش‌تر حدود ۱۲۰ دستگاه در روز بود، با پیگیری‌های انجام‌شده به حدود ۳۳۰ دستگاه رسیده و هدف‌گذاری استان افزایش این ظرفیت تا یک هزار دستگاه در روز است.

وی همچنین توسعه راه‌آهن، کریدورهای ارتباطی و زیرساخت‌های مرزی را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و افزود: پروژه راه‌آهن مرند ـ بازرگان و اتصال آن به مسیرهای بین‌المللی می‌تواند ظرفیت آذربایجان‌غربی را در حوزه ترانزیت و تجارت منطقه‌ای متحول کند.

رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، از اکتشاف معدن طلای جدید در شاهین‌دژ خبر داد و گفت: این ظرفیت می‌تواند در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، زمینه تحول اقتصادی این شهرستان را فراهم کند.

وی یکی از سیاست‌های اصلی استان را عبور از بودجه ‌محوری و حرکت به سمت سرمایه‌ محوری عنوان کرد و افزود: با اتکا به بودجه‌های دولتی نمی‌توان همه پروژه‌های مورد نیاز استان را به سرانجام رساند و باید زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

اصلاح نظام اداری کشور باید با مقررات‌زدایی و چابک‌سازی همراه باشد

استاندار آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در استان گفت: اصلاح نظام اداری کشور باید با مقررات‌زدایی و چابک‌سازی همراه باشد و صرف افزایش قوانین نمی‌تواند مشکلات نظام اداری را حل کند.

رحمانی با اشاره به تغییرات سریع فناوری و گسترش هوش مصنوعی، بر ضرورت بازنگری در ساختارهای اداری تأکید کرد و گفت: برخی مشاغل و ساختارهای اداری در حال تغییر هستند و اگر نظام اداری خود را با این تحولات هماهنگ نکند، از این قافله عقب خواهد ماند.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان دولت شد و افزود: نمودار افزایش هزینه‌ها و گرانی‌ها با نمودار افزایش حقوق کارکنان تناسب ندارد و باید برای تأمین معیشت کارکنان دولت چاره‌اندیشی جدیدی صورت گیرد.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۹۸۴ طرح در هفته دولت در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه گفت: در هفته دولت ۹۸۴ طرح با اعتبار ۱۸۷ همت و ایجاد ۷هزار و۶۰۰ فرصت شغلی افتتاح یا کلنگ زنی شد.

وی با اشاره به این که خدمتگزاران دولت هم در دفاع از استان در جنگ اخیر و هم در عرصه سازندگی فعالیت های چشمگیری انجام داده است گفت: به برکت خون مطهر شهدا، آذربایجان غربی امروز شاهد یک امنیت پایدار است و بستر مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری در استان ایجاد شده است.

رحمانی با بیان این که همه مسئولان در استان پای کار خدمت به مردم هستند افزود: حتی در طول جنگ نیز کارهای سرمایه گذاری و اقتصادی در استان تعطیل نشد و فعالیت های مرزی و مبادلات تجاری در مرزهای استان ادامه داشت.

وی در ادامه به طرح های افتتاح و کلنگ زنی شده در هفته دولت در شهرستانهای استان پرداخت و خاطرنشان کرد: ۹۸۴ طرح در هفته دولت امسال در آذربایجان غربی با اعتبار ۱۸۷ همت و با ایجاد ۷ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی مورد بهره برداری قرار گرفت و کلنگ زنی شد که تکمیل طرح های نیمه تمام ، تسهیل گری سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی استان محورهای مهم این طرح ها هستند.

استاندار آذربایجان غربی با بیان این که ۸۰۹ طرح از این تعداد، طرح های عمرانی را شامل می شود افزود: از این تعداد ۷۶۲ طرح آماده افتتاح، ۱۴۴ طرح افتتاح و ۳۱ طرح نیز کلنگ زنی شد.

کد مطلب 6931730

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