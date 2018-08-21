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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۳

رئیس مجمع نمایندگان فارس:

نرخ بلیط هواپیما تهدید حوزه گردشگری است

نرخ بلیط هواپیما تهدید حوزه گردشگری است

شیراز- رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نرخ بلیط هواپیما را تهدید جدی در حوزه گردشگری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مسعودی عصر سه شنبه در نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس با فعالان گردشگری  بیان کرد: استان فارسی که در کشاورزی پیشتاز بود با مشکلات عدیده ای رو به رو است.

وی  افزود: کشاورزان امروز  محتاج شده اند و صنعت نیز با مشکلاتی گریبانگیر شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس بیان کرد: فارس در همه حوزه ها رتبه اول را کسب کرده، چه نظر از نظر ثبت بناهای تاریخی و چه بقاع متبرکه فارس این استان ظرفیت ها  گسترده ای دارد.

وی در عین حال تاکید کرد: زیر ساخت های گردشگری در فارس فراهم نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به اینکه مناطق  زیست محیطی هستند که کنار آن صعت بوم گردی نیز دنبال  نشده است، عنوان کرد: در عین حال قیمت بلیط هواپیما یک تهدیدی برای گردشگری محسوب می شود.

کد مطلب 4381546

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