تخریب های بافت تاریخی شیراز رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سولماز دهقانی شامگاه سه شنبه در نشست صمیمانه فعالان حوزه گردشگری استان فارس با رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی کشور با انتقاد از تخریب ها در بافت تاریخی شیراز گفت: این خطر همچنان وجود دارد که در سطح ملی این مسئله باید دنبال شود.

وی افزود: شاهدیم خانه های تاریخی در بافت روبه تخریب هستند و به جای آن خیابان ساخته می شود، بنابر این باید فکری به حال این بافت شود.

همچنین نقیب زاده مدیر شرکت توسعه گردشگری فارس نیز بیان کرد: در آسیب شناسی گردشگری سلامت با آسیب های جدی مواجه هستیم از جمله در تداخل با سیاست های وزارت بهداشت که باید مورد توجه قرار گیرد.

سپس فرهادی، رییس هیئت مدیره اتحادیه مهمان پذیرهای فارس اعلام کرد: بالغ بر دو هزار خانه مسافر در شیراز داریم که روزانه در حال افزایش است درحالیکه این امر در دیگر استانها دیده نمی شود.

وی همچنین زیرساخت های بهداشتی در بافت تاریخی شیراز را مشکل آفرین دانست و افزود: در کنار آن، وجود ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد موجب مشکلاتی برای حضور گردشگر در این منطقه می شود.