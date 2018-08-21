روسیه در صورت دخالت در انتخابات میان دوره ای کنگره تحریم میشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «اشلی فورد» معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکا آماده اعمال تحریم علیه روسیه به دلیل دخالت در انتخابات آتی کنگره در سال ۲۰۱۸ است.

فورد در جلسه ای در سنا آمریکا گفت: ما به وضوح می گوییم که اگر روسیه طبق شیوه غیرقابل قبول قبلی خود رفتار کند، عواقب بدی خواهد داشت.

«کریستوفر کربس» معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز در این جلسه اعلام کرد که آمریکا انتخابات ها را هدف بالقوه عملیات های سایبری روسیه می داند.

گفتنی است که آمریکا، روسیه را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ متهم کرده است، و مسکو این مسئله را بارها رد کرده است.

انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸، برگزار خواهد شد.