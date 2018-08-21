زراعت زعفران ثبت جهانی می شود

علیرضا حسین زاده در حاشیه افتتاح طرح های جهادکشاورزی به مناسبت هفته دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۱۰۰پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید که زمینه اشتغالزایی خوبی را در روستاها ایجاد می کند.

وی ادامه داد: سال۹۷یک سال طلایی برای بخش کشاورزی بود وتامین اعتبار خوبی برای شهرستان در نظر گرفته شد.پروژه های متفاوتی در بخش کشاورزی داریم که ۴۴پروژدرهفته دولت وتاسقف۱۰۰پروژه تا پایان سال افتتاح خواهیم کرد.

مدیر جهادکشاورزی گناباد تصریح کرد: ۱۳میلیارد تومان کمک بلا عوض به کشاورزان پرداخت شد تا همچنان کشاورزی پس از ۱۸ سال خشکسالی متوالی در گناباد زنده باشد.با اعتبارات خوبی که در حوزه لایروبی قنوات جذب شده درحال حاضر ۵۵ قنات آبدهی دارند.

حسین زاده طرح هایی را که در هفته دولت افتتاح می شود را شامل ساماندهی اراضی کشاورزی ،کانال ولوله گذاری با اعتبار ۳۷۷۴میلیون ریال،آبیاری تحت فشار، ۲پروژه با اعتبار۲۲۶۶میلیون ریال ، پروژه زنبور عسل، ۷پروژه با اعتبار۱۳۰۰میلیون ریال ، احداث گلخانه وباغ گل محمدی، ۷پروژه با اعتبار۴۵۰۰میلیون ریال و احیا ومرمت قنوات۱۵پروژه با اعتبار۹۸۶۵میلیارد ریال اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: زعفران یکی از محصولات کلیدی کشاورزی گناباد بوده و همچنان نیز شاهد کشت این محصول در شهرستان هستیم و سعی می کنیم برند و زراعت آن را ثبت کنیم و در همین راستا یک سال ونیم است که با فایو در ارتباط هستیم.

وی ادامه داد: کارهای ثبت طرح میراث زراعت زعفران با استفاده ازآبیاری قنوات که مورد تایید قرار گرفت را انجام می دهیم و ۴و۵مهر ماه میزبان نماینده فایو خواهیم بود.