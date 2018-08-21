آرام کردن فضای روانی جامعه وظیفه تمام مدیران است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رحیم نوروزیان ظهر سه شنبه در جلسه تکریم و معارفه فرماندار تربت حیدریه اظهار کرد: مردم اگر ببینند مسئولان در مسیر درست و صحیح حرکت می کنند همواره حامی و همراه نظام خواهند بود.

وی افزود:تربت حیدریه با تقدیم هزار شهید همچون نگینی در کشور می درخشد و همکاری و همدلی امام جمعه، نماینده شهرستان در مجلس، قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی در این شهرستان فرصتی بی نظیر برای خدمت به مردم است.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: آمریکا در دنیا منزوی شده است و با فشار اقتصادی بر نظام ما راه به جایی نخواهد برد لذا سعی در افزایش فشار روانی بر جامعه دارد.

نوروزیان خاطر نشان کرد:شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و دشمنان نظام به ویژه آمریکا سعی در افزایش فشار روانی بر جامعه دارند و آرام کردن فضای روانی جامعه وظیفه تمامی مدیران است.

وی افزود:کشف انبارهای احتکار کالا در روزهای اخیر نشان از آشفتگی فضای روانی جامعه دارد و همه در آرامش بخشی به جامعه مسئولیم وآرام کردن فضای روانی جامعه وظیفه تمام مدیران است که نیازمند تلاش بیشتر است.

وی تاکید کرد: دشمنان خارجی، برخی عناصر تندروی داخلی و وجود مشکل در برخی دستگاه های اجرایی سه رکن ایجاد یاس، ناامیدی و نارضایتی در بین مردم است و همه مسئولین باید به وظیفه خود در این شرایط بدرستی عمل کنند و اجازه سو استفاده به دشمنان را ندهند.