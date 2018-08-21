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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۱۰

المسیره خبر داد:

موشک بالستیک مواضع متجاوزان سعودی و اماراتی را هدف قرار داد

موشک بالستیک مواضع متجاوزان سعودی و اماراتی را هدف قرار داد

المسیره در گزارشی اعلام کرد که یگان موشکی ارتش و کمیته‌ های مردمی یمن با یک موشک بالستیک مواضع متجاوزان سعودی و اماراتی را هدف قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المسیره در گزارشی اعلام کرد که در واکنش به ادامه تجاوز عربستان، یگان موشکی ارتش و کمیته‌ های مردمی یمن یک فروند موشک بالستیک به مواضع متجاوزان در ساحل غربی شلیک کردند.

بر اساس اعلام المسیره، موشک بالستیک مذکور به مقر عملیات ائتلاف متجاوزان سعودی و اماراتی در ساحل غربی برخورد کرده است.

این درحالیست که با توجه به ادامه حملات ددمنشانه سعودی ها به کشور یمن و تداوم محاصره ظالمانه این کشور، میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره شده اند و بالطبع به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم این کشور هر روز در معرض خطر مبتلا به بیماری مهلک وبا نیز قرار دارند.

کد مطلب 4381598

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