به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آژانس خبری کیودو روز سه‌شنبه گزارش داد چین و ژاپن در حال مذاکره برای از سرگیری خطوط سوآپ ارزی بین بانک‌های مرکزی خود هستند که ارزش تبادلات آن حدود ۳ تریلیون ین است.

بازگشت توافق سوآپ نشان‌دهنده بهبود روابط بین دومین و سومین اقتصاد بزرگ جهان است که در سال‌های اخیر به دلیل اختلافات قلمرویی و تنش‌های مربوط به تاریخ جنگ ژاپن، سرد شده بود.

مقامات مالی ژاپن تایید کردند که دو کشور در حال مذاکره هستند اما گفتند هنوز در مورد حجم تبادلات توافق نشده است. پیش از این ژاپن و چین قرارداد کوچک‌تری برای سوآپ ارز بین خود داشتند که البته آن هم در زمان افت سطح روابط در سال ۲۰۱۳ منقضی شد.

نخست‌وزیر چین، لی که‌کیانگ، اعلام کرد که برنامه یوآن ارزی با ژاپن در صورت تصویب، از ماه می باز خواهد گشت. این قرارداد اولین بار در مارچ ۲۰۰۲ با نام چیانگ مای، در پاسخ به بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایجاد شد.

در صورتی که بحران مالی ایجاد شود، سوآپ می‌تواند به عنوان یک شبکه امن، با فراهم کردن یوآن برای بانک‌های ژاپنی که در چین فعالیت می‌کنند و ین برای تاجران چینی، آرامش را برقرار کند.