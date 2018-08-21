به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در نخستین سانحه رانندگی که بر اثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر۲ محور فرمهین - کمیجان رخ داد، راکب موتورسیکلت در دم جان باخت و دو سرنشین دیگر آن نیز که مجروح شده بودند توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: کارشناس تصادفات پلیس راه علت این حادثه را عدم توجه به جلوی راکب موتورسیکلت بیان داشته است.

کهریزی خاطر نشان کرد: در سانحه ای دیگر که بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴ کنارگذر اراک به وقوع پیوست، راکب موتورسیکلت در دم جان باخت و تنها سرنشین آن نیز که مجروح شده بود توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی یادآور شد: علت این حادثه از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راه در دست بررسی است.

کهریزی اظهار داشت: سومین حادثه رانندگی نیز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با کامیون در کیلومتر ۱۲ محور ساوه - سلفچگان به وقوع پیوست، که در این سانحه راننده خودروی نیسان در محل وقوع حادثه جان باخت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: کارشناس تصادفات پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از سوی راننده کامیون عنوان داشته است.