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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۴۸

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

تصادفات جاده‌ای در استان مرکزی ۳ کشته برجای گذاشت

تصادفات جاده‌ای در استان مرکزی ۳ کشته برجای گذاشت

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بر اثر وقوع سه سانحه رانندگی جاده ای در محورهای استان مرکزی، سه تن در دم کشته و سه تن دیگر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در نخستین سانحه رانندگی که بر اثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر۲ محور فرمهین - کمیجان رخ داد، راکب موتورسیکلت در دم جان باخت و دو سرنشین دیگر آن نیز که مجروح شده بودند توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: کارشناس تصادفات پلیس راه علت این حادثه را عدم توجه به جلوی راکب موتورسیکلت بیان داشته است.

کهریزی خاطر نشان کرد: در سانحه ای دیگر که بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴ کنارگذر اراک به وقوع پیوست، راکب موتورسیکلت در دم جان باخت و تنها سرنشین آن نیز که مجروح شده بود توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی یادآور شد: علت این حادثه از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راه در دست بررسی است.

کهریزی اظهار داشت: سومین حادثه رانندگی نیز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با کامیون در کیلومتر ۱۲ محور ساوه - سلفچگان به وقوع پیوست، که در این سانحه راننده خودروی نیسان در محل وقوع حادثه جان باخت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: کارشناس تصادفات پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از سوی راننده کامیون عنوان داشته است.

کد مطلب 4381620

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