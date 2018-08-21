چهارمین جشنواره گلدهی «لاله های تالابی» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره گلدهی لاله های تالابی انزلی همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان و با افتتاح نمایشگاه صنایع دستی، سوغات، فرهنگی و مذهبی شامگاه سه شنبه در انزلی آغاز به کار کرد.

دبیر جشنواره گلدهی لاله های تالابی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهارکرد: چهارمین جشنواره گلدهی لاله های تالابی انزلی همچون سال های گذشته در ۴ محور فرهنگی و هنری، گردشگری، ورزشی و محیط زیستی برنامه ریزی شده است.

حامد سمیعی با بیان اینکه این جشنواره به عنوان یکی از مهمترین مولفه های گردشگری انزلی برای جذب و ماندگاری هرچه بیشتر مسافران در این شهر ساحلی است، افزود: مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره از سال نخست برگزاری آن تاکنون ایجاد فضای فرهنگی و شاد برای افزایش نشاط و شادابی در بین مردم و مسافران و تاکید بر اهمیت حفظ و احیای تالاب بین المللی انزلی بوده و لاله تالابی به عنوان نماد وجود حیات در تالاب برای عنوان جشنواره انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش های ادوار گذشته برگزاری این جشنواره برداشت های مختلف از هدف و وظیفه جشنواره بود، یادآورشد: متاسفانه در سال های گذشته عده ای جشنواره گلدهی لاله های تالابی را رویدادی فقط محیط زیستی می دانستند و برخی آن را گردشگری و ورزشی، و بر اساس برداشت ها و خواسته های خود تلاش برای برگزاری جشنواره می کردند.

وی تصریح کرد: در این جشنواره علاوه بر اهداف محیط زیستی تلاش شده با برگزاری برنامه های مدون فرهنگی و ورزشی در راستای پر کردن اوقات فراغت شهروندان و مسافران، لحظه های به یاد ماندنی را فراهم کنند.

سمیعی نقش رسانه ها را در انتشار درست و دقیق اخبار جشنواره در ادوار گذشته بسیار تاثیر گذار دانست و خاطر نشان کرد: خوشبختانه اکنون این جشنواره به عنوان یکی از جشنواره های دائمی کشور تبدیل شده و مورد توجه شهروندان و گردشگران است.

وی تاکید کرد: اعضا و کارگروه ها نباید تفکرات اقتصادی از این رویداد داشته باشند. باید از تمام توان و داشته های خود برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره با کمترین هزینه های ممکن استفاده کنیم.

سمیعی با اشاره به اینکه دبیرخانه جشنواره گلدهی لاله های تالابی از حضور تمام علاقه مندان جهت همکاری در این جشنواره استقبال می کند، افزود: هدف نهایی اداره فرهنگی و ورزشی شهرداری انزلی تبدیل شدن این شهر به شهر جشنواره ها است.

در این جشنواره نمایشگاه صنایع دستی و سوغات، فرهنگی و مذهبی و ورزشی در قالب ۷۰ غرفه برپا شده و تا پایان جشنواره به کار خود ادامه می دهد.