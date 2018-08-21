آیت فرخ پور شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر آتش سوزی مغازه پلاسکو در خیابان امام خمینی اطلاع رسانی شد.

وی افزود: از شهرداری پلدختر یک دستگاه خودرو آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری پلدختر گفت: آتش‌نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با قطع جریان برق و گاز ساختمان و ایمن سازی محل حادثه با استفاده از لوله های آبرسان شعله‌های حریق را مهار و از گسترش آن به مغازه های همجوار جلوگیری کردند.

فرخ پور ادامه داد: با تلاش حدود یک ساعته نیروهای آتش‌نشان، این آتش سوزی مهار شد.

وی افزود: این حادثه هیچگونه مصدومیت و تلفات جانی به دنبال نداشت و آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل حادثه به ایستگاه بازگشتند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری پلدختر با اشاره به اینکه اتصال سیستم الکتریکی و سیم کشی برق علت این آتش سوزی گزارش شده است، گفت: در این آتش سوزی اجناس پلاستیکی موجود در مغازه بر اثر حرارت و دود زیاد از بین رفت و خسارات زیادی به این مغازه وارد شد.