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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۵۴

رئیس سازمان نشانی شهرداری پلدختر خبر داد:

یک مغازه ظروف پلاستیکی در پلدختر دچار آتش‌سوزی شد

یک مغازه ظروف پلاستیکی در پلدختر دچار آتش‌سوزی شد

پلدختر- رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری پلدختر از آتش‌سوزی یک مغازه ظروف پلاستیکی در خیابان امام خمینی این شهر خبر داد.

آیت فرخ پور شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر آتش سوزی مغازه پلاسکو در خیابان امام خمینی اطلاع رسانی شد.

وی افزود: از شهرداری پلدختر یک دستگاه خودرو آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری پلدختر گفت: آتش‌نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با قطع جریان برق و گاز ساختمان و ایمن سازی محل حادثه با استفاده از لوله های آبرسان شعله‌های حریق را مهار و از گسترش آن به مغازه های همجوار جلوگیری کردند.

فرخ پور ادامه داد: با تلاش حدود یک ساعته نیروهای آتش‌نشان، این آتش سوزی مهار شد.

وی افزود: این حادثه هیچگونه مصدومیت و تلفات جانی به دنبال نداشت و آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل حادثه به ایستگاه بازگشتند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری پلدختر با اشاره به اینکه اتصال سیستم الکتریکی و سیم کشی برق علت این آتش سوزی گزارش شده است، گفت: در این آتش سوزی اجناس پلاستیکی موجود در مغازه بر اثر حرارت و دود زیاد از بین رفت و خسارات زیادی به این مغازه وارد شد.

کد مطلب 4381649

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