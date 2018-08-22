سهیل مهاجری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های آبخیزداری استان بوشهر طرح‌های مهمی در استان اجرا شده و چندین طرح مهم را در دستور کار داریم.

وی از کلنگ‌زنی ۹ پروژه در حوزه آبخیزداری با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال خاطرنشان کرد: در هفته دولت ۲۲ پروژه در حوزه های آبخیزداری و فنی با اعتباری نزدیک به ۱۵۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.

مهاجری بیان کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت و در راستای توسعه طرح‌های آبخیزداری گام‌های بلندی را در طول فعالیت دولت دوازدهم برداشته است.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی منسجمی به منظور توسعه کمی و کیفی این کار ارزش‌آفرین در طول فعالیت این دولت و در راستای کمک به ذخائر آبی استان و تقویت مراتع در تمامی شهرستان‌ها را آغاز کرده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ادامه داد: امیدواریم با همکاری تمامی دینفعان، جهش بزرگ توسعه‌ای آبخیزداری استان بوشهر در طول فعالیت دولت دوازدهم اتفاق بیافتد.