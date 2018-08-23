کارت های آزاد جایگاه های سوخت تا اول شهریورماه جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اکرمی در نشست کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استان هرمزگان، عنوان کرد: با توجه به اینکه هرمزگان استان مرزی و مستعد قاچاق سوخت است باید تمامی راه های احتمالی سو استفاده سود جویان را مسدود کرد و به همین دلیل تمامی کارت های آزاد جایگاه های سوخت استان تا اول شهریور ماه سال جاری جمع آوری خواهند شد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی برای ارائه صدور مجوز احداث جایگاه سوخت با کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استان تاکید و اظهار کرد: از این پس صدور مجوز احداث جایگاه سوخت باید با هماهنگی این کارگروه انجام گیرد.

اکرمی تصریح کرد: لزوم این هماهنگی به دلیل عدم نیاز بسیاری از مناطق و شهرستان های استان در خصوص جایگاه سوخت است.

وی بر فرهنگ سازی در زمینه کاهش مصرف سوخت تاکید کرد و گفت: مصرف سوخت به ویژه بنزین طبق آمار اعلام شده بسیار بالاست و چاره سیر صعودی مصرف سوخت احداث پالایشگاه جدید نیست بلکه برای کاهش مصرف بی رویه نیاز به فرهنگ سازی در جامعه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اضافه کرد: مردم باید بدانند که مصرف بی رویه سوخت علاوه بر آسیب رسانی به محیط زیست پیرامون آنها موجب هدر رفت منابع کشور نیز می شود و این امر نیاز به خلاقیت در فرهنگ سازی دارد.

وی پایش مصرف سوخت واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی استان را یک امر ضروری دانست و بیان داشت: دستگاه های مربوطه باید نظارت بیشتری در تایید سهمیه این گونه واحدها داشته و از هر گونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

اکرمی اضافه کرد: دستگاه هایی مانند جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شیلات، بنادر و دریانوردی، صنعت، معدن و تجارت، شهرداری ها، حمل و نقل و راهداری استان که اقدام به تایید نیاز سوختی واحدهای زیر مجموعه می کنند باید آگاه باشند که پس از تایید آنها نیاز واقعی واحد راست آزمایی خواهد شد و چنانچه در راست آزمایی مغایرتی دیده شود با آن دستگاه برخورد می شود.