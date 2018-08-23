۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

مدیرکل آموزش و پرورش فارس معرفی شد

شیراز _ علی عسکر نجفی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش فارس معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سابق آموزش و پرورش فارس صبح پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل جدید و قدیم آموزش و پرورش فارس گفت: هرکاری که انجام دادم برای کمک به مردم و دانش آموزان بود که در این راستا از هیچ تلاشی کوتاهی نکردم.

حمیدرضا آذری ادامه داد: خلاقیت، جسارت و شجاعت اولویت کارهای من بود اما باید ساختار آموزش و پرورش و اقتصاد پایدار درست شود و اعتبارات غیر متمرکز باشد.

وی یادآور شد: در تاریخ معاصر ایران به اندازه انگشتان دست کسی نبوده که آموزش و پرورش را باور داشته باشد.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: امروز شرایطی در کشور نیست که مدیران جسور و شجاع بتوانند کار کنند.

آذری تصریح کرد: فرزندتان کجاست یعنی چی، چه فرقی دارد فرزند یک مدیر ارشد در داخل کشور باشد یا خارج.

