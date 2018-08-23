حمیدرضا ذوالفقاری که با نمایش «چمدان عجیب» در بخش ویژه مخاطب کودک، نوجوانان و خانواده هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک حضور دارد، درباره موضوع و شیوه اجرایی این نمایش به خبرنگار مهر گفت: «چمدان عجیب» اقتباسی از ۲ قصه معروف «المر فیل رنگارنگ» و «آبی کوچولو، زرد کوچولو» است و به نوعی تلفیق این ۲ قصه است. تأکید بر هویت فردی محور اصلی موضوع نمایش «چمدان عجیب» است.

وی ادامه داد: در این نمایش فیل رنگارنگی نسبت به ظاهرش مشکلاتی دارد که در سفری به یک جزیره اتفاقاتی برای او می افتد که هویت خود را می پذیرد.

ذوالفقاری با بیان اینکه نمایش «چمدان عجیب» با هدف اجرا در شهر کتاب ها و مهدهای کودک به صورت پرتابل تولید شده است، توضیح داد: کل نمایش در ۲ چمدان جمع می شود و به شیوه روی میز اجرا می شود. در این نمایش ۳ بازی دهنده عروسکی حضور دارند و تصاویری از جنگل و حدود ۱۰ فیل روی میز نمایش داده می شود. همچنین در بخش هایی از تکنیک عروسکی سایه نیز استفاده می کنیم.

کارگردان «چمدان عجیب» با بیان اینکه این نمایش طی ۲ سال گذشته تولید و در برخی مهدهای کودک و شهر کتاب ها اجرا شده است، اظهار کرد: هر بار که برای مخاطبان مختلف این نمایش را اجرا کردیم با توجه به بازخورد مخاطبان تغییراتی در آن ایجاد کردیم. در زمان داوری برای حضور در جشنواره نیز آقای ایرج طهماسب نظرات بسیار خوبی برای کاملتر شدن نمایش ارائه داد که آن ها در در اجرا لحاظ کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک فرصت بیشتری را به جوان های فعال در عرصه تئاتر عروسکی داده است، تأکید کرد: اگر جشنواره بتواند تضمینی برای اجرای عمومی آثار برگزیده خود داشته باشد، اتفاق بسیار تأثیرگذار و مثبتی خواهد بود.

ذوالفقاری در پایان افزوده شدن بخش «تجربه» به جشنواره هفدهم تئاتر عروسکی تهران مبارک، اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

نمایش «چمدان عجیب» در اولین روز از جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۱۵ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.