دختری که برای نجات خواهرش زیر آوار رفت/ قهرمان زلزله کرمانشاه

مرتضی اسدی مرام نویسنده و کارگردان «سپاسنامه هانیه و چند داستان متقاطع» که در بخش بزرگسال جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک حضور دارد درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش با تکنیک میکروتئاتر اجرا می شود و داستانی درباره زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب دارد و به معرفی هانیه دختر سرپل ذهابی به عنوان یک قهرمان می پردازد که برای نجات جان خواهرش به دل آوار زد و دچار ضایعه نخاعی شد.

وی ادامه داد: هانیه دختر نوجوان کردی است که در زلزله خانه شان را از دست می دهد و برای نجات جان خواهر کوچکش به زیر آوار می رود، اما متاسفانه فلج می شود. هانیه در حالی که پدر و مادر و برادرش در بیمارستان های مختلفی بستری هستند از بیمارستان مرخص می شود اما به دلیل اینکه خانه و کاشانه ای ندارد او را به خانه سالمندان می فرستند که در این بین خبرنگاری از قضیه مطلع می شود و ماجرای هانیه را خبررسانی می کند. هانیه ۸ ماه تحت درمان قرار می گیرد و به او و خانواده اش کمک می شود تا اینکه خوشبختانه در حال حاضر می تواند سرپا بایستد و با عصا چند قدم بردارد.

اسدی مرام درباره ویژگی های نمایش توضیح داد: این نمایش از زمانی که هانیه در بیمارستان بستری است و با خبرنگار صحبت می کند، آغاز می شود. در کنار قصه هانیه ما روایت های متقاطعی نیز از افرادی که هر کدام به نوعی مرتبط با زلزله هستند، می بینیم. این نمایش در واقع قدردانی از حمایت مردم ایران از زلزله زدگان سر پل ذهاب است که به شکل تلفیقی اجرا می شود.

این کارگردان کرمانشاهی درباره طراحی فضاسازی نمایش بیان کرد: دکور نمایش به شکل مینیاتوری و به صورت مینیمال طراحی شده است و از تکنولوژی سینمایی در نمایش استفاده می شود به شکلی که دوربین وارد فضای دکور شده و تصاویر به صورت همزمان روی ویدیوپروجکشن به نمایش در می‌آید.

«سپاسنامه هانیه و چند داستان متقاطع» دوشنبه ۵ شهریور ماه در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۱۵ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.