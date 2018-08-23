توزیع مرغ با قیمت ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی یوسفخانی گفت: قیمت مرغ امروز در کشتارگاه برای صاحبان واحدهای عرضه کننده مرغ ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان­ است.

وی با­بیان اینکه قیمت مرغ در واحدهای صنفی با احتساب ۱۰ درصد سود به مشتریان عرضه می شود افزود: قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی ۱۰ هزار و ۲۵۰­ تومان به صاحبان واحد های صنفی عرضه می شود.

یوسفخانی با بیان اینکه امروز قیمت خرده فروشی مرغ شمال ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان­ در بازار خرده فروشی است ادامه داد: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.