۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی خبرداد؛

توزیع مرغ با قیمت ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی از کاهش ۲۵۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ امروز نسبت به مدت مشابه هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی یوسفخانی گفت: قیمت مرغ امروز در کشتارگاه برای صاحبان واحدهای عرضه کننده مرغ ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان­ است.

وی با­بیان اینکه قیمت مرغ در واحدهای صنفی با احتساب ۱۰ درصد سود به مشتریان عرضه می شود افزود: قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی ۱۰ هزار و ۲۵۰­ تومان به صاحبان واحد های صنفی عرضه می شود.

یوسفخانی با بیان اینکه امروز قیمت خرده فروشی مرغ شمال ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان­ در بازار خرده فروشی است ادامه داد: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.

