در امارات از من انتظار معجزه داشتند/ دوست دارم تا پایان فصل در ایران بمانم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال النصر امارات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در مسابقات تیم النصر انتظارات مسئولین باشگاه از من بسیار بالا بود. آنها برای جذبم هزینه زیادی متقبل شدند ولی انتظار زیادی ازمن داشتند، انگار می خواستند به جای بازی برای تیم در زمین مسابقه معجزه کنم.

وی ادامه داد: النصرسه هافبک دفاعی دارد که در هر بازی از این بازیکنان استفاده می کند به همین دلیل در این مدت که در امارات بازی می کردم تنها چهار موقعیت گلزنی بدست آوردم که این فرصتها با حرکات انفرادی خودم و یا روی پاس مجیدی ایجاد شد.

برهانی همچنین تاکید کرد: در فوتبال امارات فشار زیادی را تحمل می کردم. آنها می خواستند مقابل دروازه خودمان توپ را تصاحب کنم و با دریبل تمام بازیکنان حریف موفق به گلزنی شوم که این مساله غیرممکن بود به همین دلیل ترجیح دادم ازاین تیم جدا شوم.

وی با تکذیب خبر اخراجش از این تیم اماراتی اضافه کرد: مسئولین النصر اخباری که در خصوص اخراجم مطرح شده را تکذیب کردند.همچنین قراراست به صورت توافقی از این تیم جدا شوم، به همین دلیل مدیر برنامه هایم به امارات سفر کرده در حال مذاکره با مسئولان این باشگاه است تا درصورت حل مشکلات موجود، مجددا به پاس برگردم.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال النصر امارات در مورد وضعیت آینده اش تصریح کرد: چند پیشنهاد داخلی و خارجی دارم ولی به علت قرارداد با پاس، باید از طریق این تیم به تیمهای دیگر بپیوندم. البته تمام این مسائل پس ازتوافق نهایی با النصر و دریافت رضایت نامه و مجوزبازی صورت می گیرد.

برهانی در پایان تاکید کرد: دوست دارم تا پایان فصل در ایران بمانم و فوتبالم را در لیگ برتر ادامه دهم. می خواهم دراین مدت خیلی چیزها را ثابت کرده تا با نمایش شایستگی هایم باردیگر اعتماد کادر فنی تیم ملی را برای حضور در جمع ملی پوشان جلب کنم.