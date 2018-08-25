انتشار ۷۹ هزار میلیارد ریال ابزارهای تامین مالی در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، مهسا رادفر، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در پنج ماهه ابتدایی سال جاری مبلغ ۲۶.۶۷۰ میلیارد ریال انواع اوراق بهادار بدهی شرکتی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی منتشر شده که نسبت به اوراق بهادار بدهی منتشره در مدت مشابه سال گذشته یعنی مبلغ ۶.۳۵۰ میلیارد ریال بیش از ۳۲۰ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از اوراق سلف موازی نیز بیش از سال گذشته استقبال شده و در سال جاری مبلغ ۴۷۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد در بورس های کالا و انرژی منتشر شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.

این مقام مسوول در خصوص دلایل رشد انتشار اوراق بدهی گفت: تنوع ابزارهای تامین مالی یکی از دلایل رشد تامین مالی بوده و با معرفی ابزارهایی مثل اوراق اجاره بر مبنای سهام فرصت های بیشتری برای تامین مالی در بازار سرمایه فراهم شده است. همچنین علاوه بر ابزارهایی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته، ابزارهایی مثل اوراق منفعت و خرید دین نیز به بازار معرفی شده است و در حال حاضر انواع ابزارهای تامین مالی برای رفع نیاز مالی بنگاه های اقتصادی در مراحل مختلف فعالیت در بازار وجود دارد.

رادفر، آشنایی بیشتر شرکت ها با اوراق بدهی و اقدامات صورت گرفته برای تسهیل فرآیند انتشار اوراق را از دلایل دیگر رشد تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی دانست.

به گفته این مقام مسئول، برای تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی دستورالعمل های انتشار اوراق بدهی اصلاح شد و همه شرکت های متقاضی تامین مالی می توانند به جای معرفی یک شخص حقوقی واجد شرایط به عنوان ضامن، با تأیید سازمان و با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به توثیق اوراق بهادار به نفع نهاد واسط برای تضمین تعهدات مربوط به اوراق اقدام کنند.

رادفر در خصوص اوراق جعاله به عنوان جدیدترین اوراقی که دستورالعمل آن به بازار ابلاغ شده گفت: اوراق جعاله، اوراق بهادار با نامی است که نشان‌ دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در تمامی حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط است.

وی در توضیح قرارداد جعاله اظهار داشت: قرارداد جعاله نیز قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل جُعل، احداث، تکمیل، تعمیر طرح مشخص و تحویل آن را در زمان معینی در آینده متعهد می‌شود.

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا شرکت‌ های دولتی و یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند برای استفاده از اوراق جعاله اقدام کنند.

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین در خصوص تغییرات و اقدامات آتی در زمینه ابزارهای بدهی گفت: به منظور تسهیل و توسعه تامین مالی اصلاحاتی در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه نیز صورت گرفته که بزودی ابلاغ می شود.