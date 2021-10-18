به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه طرحهای صنعتی استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و تکمیل طرحهای نیمه تمام در دستور کار است.
وی از تلاش برای تأمین مالی طرحهای صنعتی نیمه تمام بزرگ با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و اضافه کرد: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین برای تأمین مالی پروژهها و طرحها در دستور کار است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به تنوعبخشی به راههای تأمین مالی برای تکمیل و توسعه سرمایهگذاریها، خاطرنشان کرد: دستورالعمل عرضه عمومی شرکت سهامی عام پروژه در تعامل نزدیک با سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههایی که حداقل با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان و دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد هستند فرصت خوبی ایجاد شده که در صورت توجیهپذیری توسط بورس امکان صدور مجوز وجود دارد.
حسینی تاکید کرد: متقاضیان در استان بوشهر که تمایل به استفاده از این ابزار را دارند، به منظور تسریع در تأمین مالی پروژههای دارای اولویت وزارت صمت، میتوانند حداکثر تا پایان مهرماه پروژههای خود را به این سازمان اعلام کنند.
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