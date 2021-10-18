به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه طرح‌های صنعتی استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در دستور کار است.

وی از تلاش برای تأمین مالی طرح‌های صنعتی نیمه تمام بزرگ با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و اضافه کرد: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین برای تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها در دستور کار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به تنوع‌بخشی به راه‌های تأمین مالی برای تکمیل و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، خاطرنشان کرد: دستورالعمل عرضه عمومی شرکت سهامی عام پروژه در تعامل نزدیک با سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‏‌هایی که حداقل با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان و دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد هستند ‬ فرصت خوبی ایجاد شده که در صورت توجیه‌پذیری توسط بورس امکان صدور مجوز وجود دارد.

حسینی تاکید کرد: متقاضیان در استان بوشهر که تمایل به استفاده از این ابزار را دارند، به منظور تسریع در تأمین مالی پروژه‌های دارای اولویت وزارت صمت، می‌توانند حداکثر تا پایان مهرماه‬ پروژه‌های خود را به این سازمان اعلام کنند.