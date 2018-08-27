محمدرضا امیرحسنخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه سه‌شنبه این هفته مجلس و طرح سؤال پنج محوری نمایندگان از رئیس‌جمهور، درباره الزامات برگزاری این جلسه اظهار داشت: معتقدم آن چیزی که در حال حاضر گم کرده‌ایم و این خیلی به کشور ضربه می‌زند، مسئله اخلاق و اخلاق‌مداری است و همین مسئله نیز باید در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور از سوی دو طرف رعایت شود.

وی افزود: اگر به این نکته پایبند نباشیم، هر رفتاری از هر دو طرف اتفاق خواهد افتاد؛ همچنین دو طرف باید به منافع ملی و حفظ جایگاه نظام مقید باشند و اگر غیر از این باشد، باعث ضربه به کشور و مردم خواهد شد.

امیرحسنخانی تصریح کرد: ممکن است رئیس‌جمهور حرف‌هایی داشته باشد، قطعاً نمایندگان حرف‌هایی دارند، مهم این است که دو طرف به اخلاق، منافع ملی و حفظ شأن نظام پایبند باشند تا این سؤال و پاسخ، آورده‌ای برای مردم داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر غیر از این باشد، مردم این رفتارها را از چشم کل حاکمیت و نظام خواهند دید، نه صرفاً دولت یا مجلس.

وی با بیان اینکه نمایندگان ارتباطات نزدیکی با بدنه مردم دارند، اظهار داشت: بر این اساس اگر نمایندگان حرفی هم می‌زنند، به دلیل مشکلاتی است که به آنها منتقل می‌شود یا خودشان مستقیم در سطح شهرها و روستاهای حوزه‌های انتخابیه مشاهده کرده‌اند و آن را بازگو می‌کنند؛ در جلسه سؤال باید همین مسائل مطرح و برای آن راه‌حل پیدا شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه ارتباط دولت با مجلس کم است، خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور اخیراً می‌گفت که وقتی نماینده مجلس بوده، وزرا گاهی در روزهای سه‌شنبه به مجلس می‌آمده‌اند و خیلی از مسائل موقع صرف ناهار مطرح و حل می‌شده است؛ الان که سال ششم دولت ایشان آغاز شده، چندبار این اتفاق افتاده است؟

امیرحسنخانی گفت: اگر واقعاً معتقدیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم، لازمه پیروزی در این جنگ آن است که در اتاق فرماندهی جنگ ارتباط مستحکمی با یکدیگر داشته باشیم؛ نه اینکه پراکنده عمل کنیم.

وی افزود: امیدواریم در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور، هر دو طرف مسائلی را مطرح کنند که به نفع کشور و مردم باشد، نه اینکه مشکلی بر مشکلات مردم اضافه کند.