دختر ۱۱ ساله کارگردان تئاتر شد/ جشن تولد پرماجرای اژدهای ۲ متری

فرامرز غلامیان پدر مهربان غلامیان کارگردان نمایش «عروسک های من» که از شهر آبادان در بخش تجربه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک به صحنه می رود درباره این اثر نمایشی و کارگردانی دختر ۱۱ ساله اش به خبرنگار مهر گفت: ما یک خانواده سه نفره متشکل از هیام احمدی همسرم و مهربان غلامیان دخترم هستیم که همه کارها اعم از نوشتن نمایشنامه، ساخت عروسک ها، عروسک گردانی و کارگردانی یک اثر نمایشی را خودمان انجام می دهیم. نمایش «عروسک های من» نیز بر اساس طرحی از دخترم و توسط همسرم نوشته شده و مهربان کارگردانی این کار هم عهده دار شد و من نیز به عنوان دستیار او حضور دارم.

وی ادامه داد: شیوه کار ما تلفیقی است و از چهار اپیزود شکل گرفته که ایده تمام اپیزودها نیز از سوی مهربان داده شده است. در اپیزود اول کتاب بزرگ، اپیزود دوم جانبخشی اشیا با هدف استفاده بهینه از پلاستیک های مصرف شده، اپیزود سوم «خیام خوانی» برگرفته از آیینی با همین نام که در جنوب ایران اجرا می شود و اپیزود چهارم نیز «عروسک نقاش» است که طی آن یک عروسک پوستر هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک را در مقابل دیدگان مخاطب نقاشی می کند.

غلامیان با اشاره به اینکه نمایش «عروسک های من» دارای یک اپیزود دیگر با عنوان «تولد اژدها» نیز هست، توضیح داد: برای این اپیزود اژدهایی ۲ متری ساختیم که روی دوش من سوار می شود و بازی دهنده آن هستم. این اژدها پلک می زند و از دهانش آتش خارج می شود و وقتی کیک تولدش را می آورند تا شمع ها را فوت کند از دهانش آتش خارج می شود.

وی افزود: از نظر دبیرخانه جشنواره این اپیزود به دلیل جذابیتی که دارد بهتر است در فضای باز مجموعه تئاتر شهر و برای عموم علاقه مندان و مخاطبان اجرا شود به همین دلیل ما چهار اپیزود نمایش «عروسک های من» را امروز دوشنبه ۵ شهریور در ۲ نوبت ۱۶:۳۰ و ۱۹ در پلاتواجرای مجموعه تئاتر شهر به صحنه می بریم و اپیزود «تولد اژدها» را فردا سه شنبه ۶ شهریور ساعت ۲۰:۱۰ در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر اجرا می کنیم.

غلامیان در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از نگاه و تاثیرگذاری مرضیه برومند دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک، تاکید کرد: بخش تجربه این جشنواره اتفاق بسیار جالبی است که جذابیت های بسیاری دارد. اینکه کارهای کوتاه ۱۵ دقیقه ای با شیوه های متنوع برای مخاطبان اجرا می شود، اتفاق بسیار خوبی است که توسط خانم برومند در این دوره از جشنواره تئاتر عروسکی رخ داده است.