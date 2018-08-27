افزایش مجدد نرخ مرغ در بازار/قیمت در آستانه ۱۲ هزارتومانی شدن

مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت این کالا نسبت به اوایل هفته حدود ۲۰۰ تومان در هرکیلوگرم افزایش یافته است، افزود: قیمت مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰۷۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۱۰۹۰۰ تومان و مراکز خرده فروشی ۱۱۸۰۰ تومان است.

یوسف خانی نرخ خرده فروشی مرغ شمال را ۱۱۳۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن را ۱۰۳۰۰ تومان اعلام کرد.

وی گفت: همکاران ما باید آگاه باشند قیمت های اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب ۱۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.