  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افزایش مجدد نرخ مرغ در بازار/قیمت در آستانه ۱۲ هزارتومانی شدن

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت این کالا نسبت به اوایل هفته حدود ۲۰۰ تومان در هرکیلوگرم افزایش یافته است، افزود: قیمت مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰۷۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۱۰۹۰۰ تومان و مراکز خرده فروشی ۱۱۸۰۰ تومان است.

یوسف خانی نرخ خرده فروشی مرغ شمال را   ۱۱۳۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن را  ۱۰۳۰۰ تومان اعلام کرد.

وی گفت: همکاران ما باید آگاه باشند قیمت های اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و آنها می توانند  با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب ۱۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.

کد خبر 4385868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها