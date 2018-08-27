به موسسین اجازه افزایش شهریه داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینیوند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش در نشست خبری صبح امروز خود بیان کرد: آموزش و پرورش در جهان امروز از مولفه های توسعه همه جانبه است. همه دولت ها توجه ویژه ای به آن دارند. در کشور ما بحث گسترش مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی با نقش شوراهای آموزش و پرورش به دلیل حضور استاندار به عنوان رئیس شورا و نماینده ۱۶ دستگاه این موضوع را دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: شوراها مصداق این سخن رهبری هستند که فرمودند بهترین فکرها بنشینند و برای آموزش و پرورش تصمیم بگیرند. این شوراها پتانسیل بسیار خوبی برای نظارت مردم بر آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی اظهار کرد: امیدواریم حضور نهادمند دستگاه ها و استانداران در این شوراها تسهیلگر رویدادهای مبارکی چون مدرسه محوری باشد. پویایی و تحرک بخشی ۶۸۰ شورای آموزش و پرورش و مشارکت همه نهادها می تواند ما را امیدوار به حل بسیاری از مشکلات کند.

وی با بیان اینکه رویکردهایی مثل تقویت نقش شوراها در برنامه ریزی تامین منابع و همچنین کیفیت بخشی به مدارس هیات امنایی در دستور کار این شوراهاست، اظهار کرد: ما به دنبال تقویت شوراها هستیم تا سیاست کلان نظام که بومی سازی تصمیمات در مناطق است تحقق پیدا کند.

زینی‌وند در ادامه نشست درباره آموزش و پرورش مناطق مرزی و توجه به این بخش گفت: آیین‌نامه مربوط به توجه به آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق مرزی تدوین شد و در مرحله نهایی تصویب قرار دارد و در صورت تصویب همه نهادهایی که در این زمینه مسئولیت دارند، باید مسئولیت خود ایفا کنند.

وی درباره مدارس هیأت امنایی اظهار کرد: مدارس هیأت امنایی یک شیوه مدیریتی است که بیشتر به نحوه استفاده از کمک‌های مردم در اداره مدارس مربوط است. هدف ما کاهش این مدارس به لحاظ کمی و افزایش کیفیت بخشی و همچنین رتبه بندی این مدارس است.

وی در خصوص نظارت بر مدارس غیردولتی گفت: در تهران ۳۲ مدرسه مکلف به استرداد شهریه شدند و ۶۰۰ میلیون استرداد شهریه انجام شد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی همجنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست موسسین برخی مدارس غیردولتی مبنی بر افزایش شهریه با توجه به بالا رفتن اجاره ها و بحث بالا رفتن ارز و هزینه ها بیان کرد: ما به هیچ وجه اجازه افزایش شهریه بیشتر از آنچه مصوب کرده ایم را نمی دهیم و با موسسین توافق کرده ایم بر همین دستورالعمل مربوط به الگوی شهریه پایبند بمانیم.

وی گفت: تاثیر نوسانات اقتصادی و افزایش اجاره بهای مدارس غیردولتی از حیث برنامه های آموزشی و پرورشی اثرگذار نیست، اما از حیث هزینه حتما موسسین حتما اثر گذار است و آنها را با مشکلات جدی مواجه‌ کرده اند. پیگیر این هستیم در قالب مواد حمایتی قانون تاسیس دائمی کردن مدارس، به موسسین کمک کنیم. البته از سوی دیگر میزان درخواست تاسیس مدارس جدید غیردولتی در شهر تهران نسبت به سال قبل افزایش خوبی داشته است. تقاضای توقف فعالیت نیز هر ساله وجود دارد ولی کمتر از میزان تقاضای تاسیس بوده است.

زینی وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اگر ماده ۱۳ قانون به طور کامل اجرا شود و ۵ درصد عوارض سهم انبوه سازی ساختمان‌ها، سهم آموزش و پرورش داده شود بسیاری مشکلات مناطق حل خواهد شد، اظهار کرد: به طور جدی پیگیر تدوین آیین نامههای جدید انجام و ابلاغ و موادی از قانون که نیاز به بازنگری دارد، هستیم.

وی درباره مدارس از راه دور نیز گفت: توسعه آموزش های الکترونیک، ایجاد فرصت های برابر و ارتقای نرخ پوشش بازماندگان از تحصیل سه سیاستی است که از طریق مدارس آموزش از راه دور دنبال می‌کنیم. از سال قبل در هشت استان کشور، در مناطق زلزله کرمانشاه و چهار مدرسه در خارج از کشور به طور آزمایشی آموزش الکترونیک را انجام دادیم و از امسال همه استان ها موظف شدند حداقل دو تا پنج مدرسه را به سیستم آموزش آنلاین مجهز کنند. نکته این است که ما به خوبی نتوانستهایم از پتانسیل دنیای الکترونیک در آموزش و پرورش استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درباره رسیدگی به برنامههای پرورشی و فرهنگی گفت: دستور العمل مربوط به امور پرورشی متناسب با اقتضائات امروز در حال به روز رسانی است و سال تحصیلی براساس دستورالعمل جدید اجرایی می شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درباره وظایف شوراها گفت: ۳۲ وظیفه برای شوراها در نظر گرفته شده است و و تکالیف و قانون ها مشخص شده است به عنوان مثال تدوین الگوی شهریه طبق قانون مشخص شده است.

زینی وند اظهار کرد: امسال سعی کردیم شاخص های ارزیابی را به سمت تحقق شرح وظایف آموزش و پروزش ببریم یعنی شوراهای آموزش و پرورش صلاحیت دارد در حیطه عملکردی تصمیم و اجرا و نظارت داشته باشد.

دی درباره پوشش تحصیلی دانش آموزان در مدارس غیردولتی بیان کرد: اکنون پوشش تحصیلی مدارس غیردولتی مدارس خرید خدمات آموزشی ۱۲/۵ درصد است.

وی با اشاره به راه اندازی چندین سامانه در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی، گفت: این سامانه‌ها به منظور تسهیل امور و تعامل بیشتر با مردم مورد توجه قرار گرفته است تا عملکرد شفافی را با مردم در میان بگذاریم.

زینی‌وند درباره ورود سایر نهادها همچون تعزیرات به مدارس غیردولتی، تصریح کرد: قانون مدارس غیردولتی قانون کاملی بوده و هیچ نهادی اجازه ندارد بدون هماهنگی با آموزش و پرورش وارد مدارس شود البته تاکنون همکاری خوبی با سازمان‌های مربوطه همچون تعزیرات داشتیم.