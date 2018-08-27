۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۲

پنج فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره برزیلی

پنج فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره برزیلی

پنج فیلم کوتاه ایرانی در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره فیلم های مستقل MOSTRA LIVRE برزیل حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های کوتاه «حد» به کارگردانی جواد دارایی، «آریو والیبال» به کارگردانی محمد بخشی، «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد، «ارتکاس» به کارگردانی نگین همایون پور و انیمیشن «بالانس» به کارگردانی برزان رستمی، به نمایندگی از ایران در جشنواره فیلم های مستقل MOSTRA LIVRE برزیل حضور دارند.

جشنواره فیلم های مستقل MOSTRA LIVRE با هدف توسعه فرهنگی، ارتقای دانش و ترویج سینما به عنوان ابزاری برای توسعه اجتماعی و آموزش عمومی، در ۲۶ شهر برزیل با مرکزیت شهر سائوپائولو برگزار می شود.

این جشنواره از تاریخ ۷ تا ۲۹ سپتامبر (۱۶ شهریور تا ۷ مهر) در برزیل برگزار می شود.

