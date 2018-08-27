۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

آغاز داوری آثار مسابقه «چهل سال چهل فیلم»

بخش فیلمنامه مسابقه «چهل سال چهل فیلم» وارد مرحله داوری شد تا آثار برتر وارد روند تصویب و تولید شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مسابقه فیلمنامه­ نویسی «چهل سال چهل فیلم» در بخش­ های «سینمایی»، «کوتاه داستانی» و «پویانمایی» وارد مرحله داوری شد.

حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس اینگونه بیان کرد که شورای کارشناسی متشکل از ۵ نفر از فیلمسازان و تهیه ­کنندگان در چند نوبت پس از بررسی و مطالعه فیلمنامه­ ها، آن دسته از آثاری که شاخصه ­ها و اولویت ­های تولید را داشته باشند انتخاب کرده و به معاونت تولید انجمن معرفی می کنند.

وی افزود: برای تولید آثار برگزیده که یک مرحله بعد از تصویب فیلمنامه­ ها است، جلساتی با فیلمسازان برگزار شده و پس از آن آثار مورد نظر برای ارایه به جشنواره­ ها و مجامع فرهنگی تولید خواهد شد.

داوری بخش مسابقه سینمایی «چهل سال چهل فیلم» نیز به زودی آغاز می شود.

