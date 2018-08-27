آغاز داوری آثار مسابقه «چهل سال چهل فیلم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مسابقه فیلمنامه نویسی «چهل سال چهل فیلم» در بخش های «سینمایی»، «کوتاه داستانی» و «پویانمایی» وارد مرحله داوری شد.
حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس اینگونه بیان کرد که شورای کارشناسی متشکل از ۵ نفر از فیلمسازان و تهیه کنندگان در چند نوبت پس از بررسی و مطالعه فیلمنامه ها، آن دسته از آثاری که شاخصه ها و اولویت های تولید را داشته باشند انتخاب کرده و به معاونت تولید انجمن معرفی می کنند.
وی افزود: برای تولید آثار برگزیده که یک مرحله بعد از تصویب فیلمنامه ها است، جلساتی با فیلمسازان برگزار شده و پس از آن آثار مورد نظر برای ارایه به جشنواره ها و مجامع فرهنگی تولید خواهد شد.
داوری بخش مسابقه سینمایی «چهل سال چهل فیلم» نیز به زودی آغاز می شود.
نظر شما