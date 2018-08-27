به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی فلسفه دین ایران، به منظور گسترش تعاملات علمی اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی در حوزه فلسفه دین، هر ساله اقدام به برگزاری همایشی بین المللی در این زمینه می کند که تا کنون شش دوره از همایش با موفقیت چشمگیر و استقبال قابل ملاحظه اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار شده است.

امسال هم هفتمین همایش بین المللی «فلسفه دین معاصر» در سال جاری برگزار می شود.

هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر با موضوعات زیر برگزار می شود:

فلسفه دین مقایسه ای: مبانی و مسائل

مبانی:

– چیستی فلسفه دین مقایسه ای

– امکان و تحقق فلسفه دین مقایسه ای

– روش فلسفه دین مقایسه ای

– پیش فرض های فلسفه دین مقایسه ای

– تاثیر سنخ دین در مسائل فلسفه دین

– تعریف دین در فلسفه دین های مختلف

مسائل:

– مفهوم خدا یا امر متعالی

– براهین اثبات خدا/ امر قدسی

– تجربه دینی و وحی

– زندگی پس از مرگ (جاودانگی انسان)

– مساله شر

– عقل و ایمان

– رابطه خدا و طبیعت (نسبت خدا و جهان)

– زبان دین

– معنای زندگی

– حقانیت و نجات و کثرت گرایی دینی

– صفات و افعال الهی

– خاستگاه دین

– انتظار بشر از دین و کارکردهای دین

– گفتگوی ادیان

– دین و اخلاق

برگزار کنندگان:

انجمن علمی فلسفه دین ایران

گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

تاریخ و محل برگزاری:

زمان: سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷؛ ۲۹ و ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹

مکان: تهران، دانشگاه خوارزمی، خیابان مفتح جنوبی

ارسال چکیده مقالات

۱- چکیده ارسالی باید شامل حداقل ۳۰۰ و حدکثر ۳۵۰ کلمه، دست کم سه کلید واژه، و اطلاعات نویسنده(ها) از جمله نام کامل نویسنده(ها)، وضعیت کنونی علمی-تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی، دانشگاه مربوطه (در صورت عدم تمایل به ذکر دانشگاه از عبارت «نویسنده مستقل» استفاده شود.)، آدرس ایمیل نویسنده(ها) باشد و با دو فرمت وورد ( MS Word ) و پی دی اف (Pdf) به نشانی پست الکترونیک همایش philorconf@gmail.com ارسال شود.

چکیده شامل بیان مسأله و راه حل نویسنده باشد و به وضوح جنبه های ابتکاری و جدید مقاله را بیان کند.

۲- شماره موبایل نویسنده(ها) باید به نحو مجزا یعنی از طریق ایمیل ارسال شود و در خود چکیده درج نشود.

۳- دبیرخانه از پذیرش چکیده های فاقد شرایط یادشده معذور است.

۴- آخرین فرصت ارسال چکیده ها به دبیرخانه همایش ۱۰ آذر ۱۳۹۷؛ ۱ دسامبر ۲۰۱۸ .

۵- مقالات باید جنبه مقایسه ای (دو فیلسوف یا دو مکتب یا دو رویکرد در فلسفه دین) داشته باشند.

ارسال متن نهایی سخنرانی

مهلت ارسال متن نهایی سخنرانی باید حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کلمه باشد. این متن توسط کسانی ارسال خواهد شد که قبلا پذیرش چکیده ارسالی به آنها اعلام شده باشد. مهلت ارسال: ۱۰ دی ۱۳۹۷؛ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸

ارسال اصل مقالات

مقالات باید شامل مشخصات کامل نویسنده (نویسندگان) و مؤسسه متبوع باشد و در هر دو فرمت وورد ( MS Word ) و پی دی اف (Pdf)به نشانی پست الکترونیک همایش philorconf@gmail.com ارسال شود.

تالیف مقالات و استناددهی باید از شیوه ای پی ای نسخه ششم (APA style ۶th edition) پیروی کند.

تعداد کلمات مقاله با تمامی ضمائم، پاورقی ها و فهرست منابع، حداکثر ۷۰۰۰ کلمه باشد.

آخرین فرصت ارسال اصل مقالات به دبیرخانه همایش یک هفته قبل از همایش است.