به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با یوجانگ هیان سفیر کره جنوبی در تهران دیدار و گفتگو کرد.

فلاحت پیشه در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه خوب مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی گفت: مبادلات اقتصادی و روابط پارلمانی در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش ارتباطات و همکاری‌های دوستانه فیمابین در عرصه های مختلف داشته و تداوم آن به نفع دو کشور است.

رئیس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: حجم فعلی مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور ناکافی و متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و باید افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد دولت ترامپ و بدعهدی آمریکا در توافق هسته ای گفت: هیچ کشوری قادر نیست، ایران را تحریم کند و این سیاست را آمریکا بارها آزموده شده و هر بار شکست خورده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی تداوم مناسبات دوستانه فیمابین در حوزه های مختلف منوط به تصمیم دولت کره جنوبی در پیروی یا مخالفت با تحریم های یکجانبه و ناعادلانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.

فلاحت پیشه در پایان گفت: اتخاذ سیاست مستقل و فاقد هرگونه تاثیرپذیری از طرف ثالث توسط مسئولان کره جنوبی، مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران و ضامن تداوم مناسبات دوستانه و رو به رشد است.

یوجانگ هیان سفیر کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار گفت: گسترش مناسبات دوستانه و رو به رشد با جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و پیگیری دولت و مجلس کره قرار دارد.

وی همچنین افزود: مجلس و کمیته روابط خارجی مجلس کره جنوبی، از توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور حمایت می کند.

سفیر کره جنوبی در تهران در بخش دیگری از سخنانش به تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: علیرغم مشکلاتی که آمریکا بر سر راه فعالیت شرکتهای کره ای در صورت تداوم همکاری و حضور در ایران پیش خواهد آورد، مایل به تداوم همکاری با ایران در عرصه های مختلف هستیم.

وی همچنین افزود: کره جنوبی علیرغم ارتباطات خوب با آمریکا، از خط مشی و سیاست مستقلی برخوردار است و به هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی خود بویژه در عرصه روابط با سایر کشورها را نخواهد داد.

سفیر کره جنوبی در تهران در پایان این دیدار نسبت به تداوم روند رو به رشد ارتباطات و همکاریهای دو کشور ابراز امیدواری کرد.