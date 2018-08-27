به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه در آیین افتتاح هفت هزارمین واحد مسکونی روستایی بازسازی شده در ثلاث باباجانی، با اشاره به فضای بحرانی و هیجانی اوایل زلزله سال گذشته، گفت: دستگاه های خدمت رسان کار بسیار بزرگی انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در روزهای اول زلزله برای همه قوت قلب بود، افزود: بنیاد مسکن در امر بازسازی ها کارنامه قابل قبولی دارد و در این زلزله هم شاهد بودیم عملکرد کاملا قابل قبول را به اجرا گذاشت.

وزیر کشور با اشاره به افزایش قیمت مصالح بیان کرد: با توجه به این افزایش ها لازم بود در اعتبارات بازسازی هم افزایش داشته باشیم که این امر در هیئت دولت تصویب شده است و افزایش اعتبارات بازسازی مناطق زلزله زده به زودی ابلاغ می شود.

وی بیان کرد: دولت تا آنجا که می توانست کمک هایی در قالب تسهیلات برای زلزله زده ها انجام داده است.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به عدم پایبندی امریکایی ها به برجام عنوان کرد: امریکا براساس تعهدات بین المللی باید به تعهدات برجام متعهد می ماند اما ترامپ با وقاحت پایبندی خود را زیر پا گذاشت.

وزیر کشور گفت: ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا به دنیا نشان دهیم صلح طلب هستیم وتلاشمان برای حفظ استقلال و آزادی و حفظ رفاه مردم است اما اینکه دشمن با ما سر دشمنی داردمشخصا به خاطر اسلام است و ما مجبور به دفاع و ایستادگی هستیم تا این شرایط را پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در استفاده از ظرفیت های مرز همه تلاش خود را انجام می دهیم، ابراز داشت: ما به عنوان مسئول مرز موافق استفاده از این ظرفیت ها هستیم اما دولت عراق هم باید موافقت خود را در این زمینه اعلام کند و در همین راستا و در سطوح مختلف با طرف عراقی ملاقات ها و تعاملاتی صورت گرفته است.

رحمانی فضلی افزود: در زمینه کوله بری هم در هیئت دولت دستورالعملی تعیین کرده ایم اما باید شرایط منسجم تر باشد.

وی با تصریح اینکه تقریبا در مرزها قاچاق نداریم، عنوان داشت: به دلیل افزایش نرخ ارز وضعیت وارادات کالا چه به صورت طبیعی و چه به صورت قاچاق کاهش یافته است اما در مقابل شاهد افزایش صادرات بوده ایم.

وزیر کشور ابراز داشت: ما مخالف صادارت نیستیم اما تامین کالاهای اساسی مردم خط قرمز ما است و نباید در این زمینه دچار مشکل باشیم و باید کالاهای اساسی مردم تامین شود.

وی همچنین به ارائه تسهیلات اشتغالزایی روستایی اشاره کرد و گفت: در مناطق مرزی به ویژه مناطق زلزله زده هیچ محدویتی برای پرداخت این تسهیلات ندرایم.

گفتنی است، امروز با حضور وزیر کشور ۲ هزار واحد روستایی بازسازی شده به بهره برداری رسید که یکی از آن ها به صورت نمادین به عنوان هفت هزارمین واحد مسکونی روستایی بازسازی شده افتتاح شد.