مسائل امنیتی اروپا باید با مشارکت روسیه حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت که بحث ها در مورد موضوعات مربوط به مسائل دفاعی و امنیتی اروپا باید با مشارکت روسیه انجام شود.

ماکرون با اشاره لزوم بازنگری در معماری دفاعی و امنیتی اروپا گفت: امروز، ما باید خودمان مسئولیت و تضمین امنیت و حاکمیت اروپا را به عهده بگیریم. باید یک گفتمان جدید در مورد امنیت سایبری، سلاح های شیمیایی، سلاح های کلاسیک، درگیری های منطقه ای، امنیت فضایی و حفاظت از مناطق قطبی با روسیه صورت بگیرد.

وی افزود: اروپا دیگر نمی تواند به آمریکا اعتماد کند تا امنیتش را تامین کند. امروز اروپا نیاز دارد تا مسئولیت امنیت و حاکمیت خود را تضمین کند. ما باید همه از نتایج پایان جنگ سرد درس بگیریم.

ماکرون خاطرنشان کرد که پیش نیاز اجباری برای دستیابی به پیشرفت واقعی در روابط با مسکو پیشرفت قابل توجهی در بهبود وضعیت بحران اوکراین و همچنین پایبندی به مقرراتی است که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با وضعیت ناظران در دونباس صادر شده است.