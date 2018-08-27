روند ساماندهی حریم ساحلی مثبت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید وجیه الله موسوی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران درباره قطع درختان در نوشهر گفت: قطع درخت در حوزه شهری به منابع طبیعی مرتبط نمی شود و درختانی که قطع شده جزو گونه های جنگلی نیست.

وی با اشاره به وجود ۱۴۴ کیلومتر نوار ساحلی در غرب استان گفت: تاکنون ۸۰ درصد این نوار ساحلی آزادسازی شده و در چندسال اخیر بیش از ۴۰ کیلومتر از نوار ساحلی از تصرف آزاد شده است.

وی با بیان اینکه آمادگی برای حمایت از سرمایه گذاری در نوار ساحلی، ساحل و پسکرانه وجود دارد گفت: حریم نوار ساحلی قابل تملک نیست و اگر کسی هم در این حریم سند داشته باشد، سند آن باطل می شود.

موسوی، یادآور شد: در حوزه نوار ساحلی نوشهر و چالوس بیش از ۸۰ فقره پرونده وجود دارد و طرح آزادسازی در دست پیگیری است اما منابع طبیعی با یک لودر و بیل مکانیکی به تنهایی نمی تواند به آزادسازی حریم بپردازد.

وی اظهار داشت: درصورت داشتن امکانات طی دو سال می توانیم حریم نوار ساحلی را آزادسازی کنیم و همچنین برای تسریع در روند آزادسازی، باید در اجرای احکام قضایی و قلع و قمع ساخت و سازها، تسریع صورت گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با بیان اینکه روند آزادسازی و ساماندهی نوار ساحل در منطقه مثبت نیست گفت: ساحل در منطقه ارزشمند است و انتظار داریم ساماندهی سواحل از سوی دستگاه های مرتبط مانند شهرداری ها صورت گیرد و ساماندهی ساحل نیازمند اعتبار ویژه است.

موسوی درباره کاداستر اراضی ساحلی با اشاره به اتمام این طرح گفت: تا پایان سال برای کل اراضی ساحلی غرب استان سند مالکیت به نام دولت صادر می شود.