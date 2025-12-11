به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه نشست با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام کرد: با توجه به منابع محدود داخلی و تعداد زیاد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در سطح کشور، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی گفت: سرمایه‌گذار داخلی تا حد امکان مورد استفاده قرار گرفته و اکنون نیاز است با همراهی وزارت امور خارجه مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی هموار شود. استان مازندران پروژه‌های متعددی دارد که می‌تواند زمینه جذب سرمایه را فراهم کند.

یونسی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی استان افزود: اتصال خطوط ریلی به بنادر نوشهر، بابلسر و فریدون‌کنار می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند و زیرساخت حمل‌ونقل استان را متحول سازد.

استاندار مازندران درباره پروژه‌های حوزه گردشگری و حمل‌ونقل نیز توضیح داد: ایجاد یک گذرگاه ساحلی – چه ریلی و چه جاده‌ای – علاوه بر افزایش جذابیت بصری می‌تواند به رونق گردشگری منجر شود و این محور را به یک جاده گردشگرپذیر تبدیل کند.

وی گفت: پروژه آزادراه قائمشهر – ساری از دیگر طرح‌های مهم استان است که با بهره‌برداری از آن، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از بار ترافیکی این دو شهر کاسته خواهد شد.

یونسی با اشاره به ظرفیت‌های غرب استان افزود: مناطق گردشگرپذیر غرب مازندران نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستند و مسیرهایی همچون جاده الموت و محور کندوان از جمله پروژه‌هایی هستند که باید با سرعت بیشتری دنبال شوند.

وی همچنین تأکید کرد: احداث یک مجتمع فرهنگی – توریستی در مرکز استان و به‌ویژه در نواحی شرقی یک ضرورت است تا فضای مناسبی برای استفاده شهروندان و گردشگران فراهم شود.