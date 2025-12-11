  1. ورزش
بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

دختران پاراوزنه برداری قهرمان و نایب قهرمان شدند

ملی پوشان پاراوزنه برداری بانوان کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان موفق به کسب دو مدال رنگارنگ شدند.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت دسته‌های وزنی ۶۱ و ۶۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری دختران برای کاروان ایران بازهم پیام‌آور شادی و مدال‌آوری بود.

در خاتمه رقابت دسته وزنی ۶۱ کیلوگرم نوجوانان عطیه سادات حسینی دختر خوش تکنیک و پشتوانه آتیه بانوان پاراوزنه برداری ایران موفق شد در کورس رقابت با وزنه برداران اندونزی، ازبکستان و قزاقستان با اقتدار و پرس وزنه ارزشمند ۹۱ کیلوگرمی صاحب گردن آویز طلایی این دوره از بازی‌ها شود.

حسینی در حرکت سوم نیز وزنه ۹۳ کیلوگرمی را با قدرت پرس کرد اما حرکت او از نگاه تیم داوری خطا بود و با یک چراغ قرمز همراه شد. اما این تأثیری بر عملکرد نهایی دختر شایسته کاروان پاراوزنه برداری کشورمان نداشت.

ایمانی نایب قهرمان شد

دومین نماینده شایسته تیم دختران پاراوزنه برداری کشورمان در سالن دبی کلاب، محل برگزاری مسابقات پاراوزنه برداری، فاطمه ایمانی بود. ایمانی در دسته وزنی ۶۷ کیلوگرم بود که او نیز با ثبت سه حرکت صحیح و پرس وزنه ارزشمند ۷۰ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفته و با مدال نقره یک نشان ارزشمند دیگر به سبد مدالی کاروان کشورمان اضافه کند.

