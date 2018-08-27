طرح سوال از رئیس جمهور نشان از اهمیت توجه به تلاطم اقتصادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت جانبازان، اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در آخرین نشست هفتگی خود ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای طرح مطالبات مردم با رعایت شأن و منزلت مجلس و دولت و حفظ اقتدار نظام، این حرکت را ارزشمند خوانده و اضافه کردند: انجام دو استیضاح وزرای کار و اقتصاد بعد از دو هشدار به رئیس‌جمهور برای تغییر تیم اقتصادی در قالب دو نامه با امضای اکثریت نمایندگان و اکنون پیشرو بودن طرح ۵سوال اساسی از رئیس جمهور نشان از اهمیت موضوع به سامان رساندن تلاطم اقتصادی دارد.

این جمعیت با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس از اختیارات خود استفاده کرده و حتی فراتر از هماهنگی‌های درون فراکسیونی، تعهد مطالبه‌گری خود را در رای نهایی به ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت نشان دادند، افزود: آزمون عقلانیت، نقد کارشناسانه و حفظ کرامت قوه مقننه و مجریه باید روح این گفت‌وگوها میان مجلس و دولت را تشکیل دهد.

اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: عزم و انگیزه ملی نمایندگان باید توام با حمایت از دولت در توجه به مطالبات عمومی، اصلاح سیاست‌های نادرست و برآورده شدن انتظارات مجلس و نظام از رئیس جمهور باشد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ضمن رصد مسائل بین‌المللی در هفته‌ای که گذشت، تحرک جدید دستگاه دیپلماسی آمریکا رژیم صهیونیستی و آل سعود را برای به تسلیم کشاندن فلسطینیان در مقابل پیشنهاد ننگ آور رسمیت یافتن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را شکست خورده خواند و تاکید کرد: محاسبات غلط ترامپ در مورد مقاومت منطقه و به نتیجه نرسیدن تلاش ۷۰ساله اشغالگران برای محو مقاومت فلسطین، بی‌ثمر بودن تلاش‌هایی از این دست را نشان می‌دهد.

این جمعیت شور و روحیه انقلابی فلسطینیان در برگزاری راهپیمایی «نهضت بازگشت» را سیلی محکمی به طراحان معامله بزرگ قرن خواند و یادآور شد: شکست‌های زنجیره‌ای جبهه عبری - غربی - عربی در سوریه، عراق، یمن و فلسطین خام بودن استراتژی‌هایی از این دست را در شناخت منطقه و بازیگران صحنه مقاومت آشکار می‌کند؛ کمااینکه رژیم صهیونیستی که با شعار «بحر تا نهر» و «نیل تا فرات» سودای سلطه بر منطقه را داشت، اکنون در دفاع از حساس‌ترین مراکز امنیتی و موقعیت‌های راهبردی خود زمین گیر است.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در بخشی از نشست خود، ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت و نکوداشت عید قربان و غدیر خم، ماجرای غدیر را حاوی نکات تاریخ ساز و تعیین کننده در سرنوشت امروز جهان اسلام برشمرد و افزود: در حاشیه ماندن امر مهم امامت و ولایت طی قرن‌ها دست استعمارگران و مستکبران را برای نشستن در جایگاه بلند اداره امور مسلمین باز گذاشت.

این جمعیت خاطرنشان کرد: حادثه غدیر بر مسند نشستن پادشاهان فاسد و مستبد چون دستاوردهای بزرگ بعثت پیامبر اسلام را در نظام سلطه به یغما برد؛ کما اینکه پدیده پاره پاره کردن سرزمین های اسلامی، دمیدن در اختلاف ادیان و مذاهب و تحمیل حاکمیت‌های خود فروخته تا آنجا پیش رفت که اکنون رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام میدان‌دار شرارت، خشونت و فتنه انگیزی در بین کشورهای اسلامی است.

جمعیت جانبازان بازگشت به اسلام انقلابی و مدل شدن نظام امامت و ولایت که امام خمینی (ره) معمار آن در عصر کنونی شد و در قالب نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی به جهانیان عرضه کرد را نمونه ای قابل تکثیر برای تمامی فرقه‌های جهان اسلام توصیف کرد.