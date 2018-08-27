به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ فریبا نظری پورکیایی ضمن اعلام افزایش کمی حضور بانوان در پست های مدیریتی در سطح وزارت خانه، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها در دولت دوازدهم، گفت: تنها در یک ساله دولت دوازدهم حدود ۲۱۰ مدیر زن در رده های مدیرکل، معاون مدیرکل، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و روسای ادارات، در سطوح این وزارتخانه منصوب شده اند.

وی افزود: با توجه به فعالیت حدود ۳۳۰ مدیر زن در سطوح مختلف یادشده حوزه های تابعه وزارت کشور در دولت یازدهم و دوازدهم؛ این میزان حاکی از رشد ۹۰درصدی انتصاب مدیران زن در دولت دوازدهم ذیل این وزارتخانه است.

نظری پور کیایی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ۲۴۹۰ دهیار زن در استان ها مشغول به خدمت هستند که از این میزان، ۳۲۳ نفر در یکساله اخیر دولت دوازدهم منصوب شده اند.

وی افزود: دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور امیدوار است با اهتمام وزیر محترم کشور و استانداران پرتلاش، تا پایان دولت دوازدهم، تعداد مدیران زن در رده های مختلف افزایش یابد.

مشاور امور بانوان و خانواده وزارت کشور خاطرنشان کرد: با تعامل و رایزنی های انجام شده با استانداران برخی استانها، به زودی شاهد انتصاب معاونین استانداران و فرمانداران از میان زنان توانمند و شایسته خواهیم بود.

