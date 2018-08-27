ریشه مشکلات در تصمیماتی است که ریشه عقلانی، علمی و اصولی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران بعداز ظهر امروز در مراسم بزرگداشت شهدای شهریور ماه، شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: کم نیستند کسانی که جهت حرکت آنها را حرکت هوا، زمان، امیال و اهداف اشان تعیین میکند و این افراد فاقد شخصیت دینی و اسلامی هستند.

وی گفت: در مقابل کسانی هستند که در قله ثبات قرار گرفته اند، خداوند از آنها تجلیل میکند، باید دید عامل این پایداری در آنها چیست؟ اینها در سایه ربوبیت خداوند به این مقام رسیده‌اند.

ابوترابی فرد تصریح کرد: حق ثابت و لایتغیر است، حق از ثبات برخوردار است، خدا در مقایسه جبهه حق و باطل آب را حق و کف نشسته روی آن را باطل میداند. لذا هر کس به میزانی که با حق گره خورده است از ثبات و پایداری برخوردار می شود.

خطیب موقت تهران افزود: انسان کامل کلمه طیبه است، جامعه به کمال رسیده کلمه طیبه است، خانه به کمال رسیده همینطور و اینها همه ریشه باثبات و پایداری دارند. اولین ویژگی شجره طیبه ثبات او هست که سیلاب ها و طوفان ها او را نمی توانند جابجا کنند.

وی بیان کرد: انسان با ثبات، انسان عاقل و کامل است و بر اصول تکیه زده است و نمی لرزد، ثابت است، فرو نمی ریزد چرا که حق فرو نمی ریزد. ریشه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تصمیماتی است که ریشه عقلانی، علمی و اصولی ندارند.

ابوترابی فرد تاکید کرد: نمی توان کشور را بدون در نظر گرفتن اصول و علم به اقتدار رساند، نمی توان کشور را اداره کرد. اینکه امروز یک تصمیم بگیریم و فردا نقد و تبصره و غیره، روش درستی نیست.

خطیب موقت تهران افزود: اگر اشتباه کردیم و روی حرف خود ایستادیم این غلط است، قول ثابت و محکم قولی است که تکیه گاهش عقل، دین و اصول است.



وی گفت: این شهدای عالیقدر مصداق این کلمه مبارک هستند که ثابت قدم بودند و قول محکم داشتند، آنها کسانی بودند که به استقبال شهادت می رفتند. در وجود آنها عشق به شهادت موج میزد چرا که اینها ریشه در قول ثابت دارد، ریشه در پایداری و ثبات شخصیت آنها دارد.



امام جمعه موقت تهران افزود: ما قله هایی را در چهار دهه فتح کردیم که برخی کشورها چند قرن باید تلاش کنند تا برسند به اینجا، مگر می توان در اوج تحریم ها و فشارها کشور را به قدرت برتر منطقه رساند، کشوری که توان بازدارندگی بسیار بالایی دارد و این همه با تکیه بر علم و عزم بوده و بدون نیاز به کمک از بیگانگان و اینها همه موفقیت های بسیار بزرگی است که باید به خود بالید که امروز جامعه ای علمی هستیم.

ابوترابی فرد اظهارداشت: این کشور با ویژگی های ممتازی که دارد آینده روشنی دارد هر چند در حوزه هایی هم تصمیمات مبتنی بر علم اتخاذ نکرده است. ما فاقد مبانی روشن برای اداره عمومی کشور بودیم و نتیجه آن هم مشکلات امروز جامعه است.

وی گفت: این کشور در سایه شهدا و رهبری صالح و برآمده از ایمان و دانش و قدرتی متکی به مردم مسلمان و معتقد می تواند با تصمیمات صحیح و قدم های ثابت از این برهه و مشکلات اخیر هم عبور خواهیم کرد. مگر بازی است که بخواهیم تصمیماتی را بگیریم و بعد بگوئیم اشتباه شده است، شهدا تصمیمات ثابتی داشتند و محکم قدم بر می‌داشتند.

امام جمعه موقت تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم جریان اقتدار آفرین ملت ایران که چهار دهه است راه سختی را پیموده است مسیر پیش روی خود را با رهبری مقتدرانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با عزت و اقتدار بیشتری طی کنند.